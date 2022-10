Anima Holding si spinge ancora in avanti a Piazza Affari: per gli analisti è buy con un potenziale di rialzo notevole. Focus sul dividendo.

Anche la seduta odierna prosegue in rialzo per Anima Holding che guadagna terreno per la seconda giornata i fila.

Il titolo, dopo aver guadagnato circa due punti e mezzo percentuali, si spinge in avanti anche oggi, mostrando pùi forza relativa dell'indice Ftse Italia Mid Cap.

Anima Holding sale ancora dopo il buon rialzo di ieri

Negli ultimi minuti Anima Holding si presenta a 3,13 euro, con un rialzo del 2,02% e circa 270mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 600mila.

Anima Holding: Bca Akros dice buy, ma taglia stime e target

Il titolo oggi è finito sotto la lente di Banca Akros che da una parte ha ribadito la raccomandazione "buy" e dall'altra ha tagliato il prezzo obiettivo da 4,6 a 4 euro.

La revisione del target price è stata decisa alla luce di una riduzione delle stime di eps, tagliate in media del 7% con riferimento al periodo 2022-2024 per tenere conto di una minore raccolta.

Banca Akros però evidenzia che la posizione di cassa di Anima Holding è forte e resta un certo appeal M&A.

Anima Holding: atteso un generoso dividendo

Gli analisti fanno notare altresì che il titolo resta su valutazioni basse e a ciò è da aggiungere che è possibile un ulteriore programma i buy-back.

Banca Akros richiama inoltre l'attenzione sul fatto che è atteso un generoso rendimento del dividendo.

Da ricordare che già quest'anno il titolo a maggio scorso ha staccato una cedola pari a 0,28 euro per azione, in rialzo del 27% rispetto a quella pagata nel 2021, pari a 0,22 euro.

In relazione ai valori di Anima Holding il giorno precedente lo stacco del dividendo, il rendimento quest'anno è stato molto succoso, nell'ordine del 6,19%.

Anima Holding partecipa all'aumento di capitale di MPS per 25 mln

Ricordiamo che nei giorni scorsi il Cda di Anima Holding ha deliberato di concorrere al rafforzamento patrimoniale di Banca Monte Paschi mediante un investimento finanziario per un importo massimo di 25 milioni di euro.

La decisione rientra nell’ambito dei rapporti della partnership strategica pluriennale che lega Anima Holding e Banca Monte Paschi dal 2010 per lo sviluppo delle attività di risparmio gestito della banca, che rimane immutata.

Il coinvolgimento di Anima Holding nell’aumento di capitale, seppur per un ammontare contenuto, senza un rafforzamento immediato della partnership, secondo Equita SIM è una notizia al margine deludente.

Al contrario, il successo dell’operazione di ricapitalizzazione di Banca Monte Paschi e la conseguente attuazione del piano di rilancio è una notizia positiva.

A detta degli analisti, il titolo Anima Holding non scontava un rafforzamento della partnership con Banca Monte Paschi, ma nel breve viene meno una mancata opportunità.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che sul titolo mantiene una view bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 4,7 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 50% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.