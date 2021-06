[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Gli investitori che puntano al reddito spesso evitano i titoli con dividendi ad alto rendimento a causa del rischio che gli stessi comportano.

Se un'azione paga il 10% o più, è improbabile che il dividendo rimanga su quel livello di rendimento per troppo tempo.

Dividendi: quelli ad alto rendimento sono troppo rischiosi?

Come scrive David Jagielski sulle pagine di The Motley Fool, se sei paziente, non è impossibile conquistare una percentuale così alta nell'ambito del tuo investimento.

I titoli growth con dividendi, pagano di più nel tempo e possono aiutarti a raggiungere un livello molto alto di rendimento.

Due titoli da considerare oggi in quest'ottica sono AbbVie ( NYSE:ABBV ) ed Enbridge ( NYSE:ENB ).

Quest due azioni hanno già un dividendo con un rendimento superiore alla media S&P500, pari all'1,4%, e hanno solidi track record per la crescita dei dividendi.

In soli cinque anni, potresti guadagnare più del 10% con queste due azioni, solo in dividendi.

AbbVie ( NYSE:ABBV )

Gli investitori che acquistano azioni AbbVie oggi guadagneranno 1,30 dollari per azione in dividendi trimestrali per ciascun titolo che possiedono.

Il dividendo di AbbVie offre al momento un rendimento del 4,6% e guadagneresti già 1.150 dollari all'anno con un investimento di 25.000 dollari.

Il payout ratio potrebbe sembrare preoccupante a prima vista: l'utile per azione della società negli ultimi 12 mesi è stato di 2,69 dollari, mentre il suo dividendo annuale sarebbe di 5,20 dollari al tasso attuale.

AbbVie si aspetta di riprendersi nel 2021, con il suo EPS diluito compreso tra 7,27 e 7,47 dollari e ciò porterebbe il payout a non più del 72%.

Ora che la sua acquisizione del produttore di Botox Allergan è stata completata, il business di AbbVie è più grande, più diversificato e in una posizione migliore per trarre vantaggio da una forte economia statunitense che sta cercando di tornare alla normalità quest'anno.

Cinque anni fa, AbbVie pagava un dividendo trimestrale di 0,57 dollari e da allora, i suoi pagamenti sono aumentati del 128%, con una media di un tasso di crescita annuale composto del 17,9%.

Se la società dovesse continuare ad aumentare i suoi pagamenti a questo ritmo nei prossimi cinque anni, il dividendo potrebbe salire a 2,96 dollari.

A quel punto, a fronte di un investimento di 25.000 dollari in AbbVie, potresti guadagnare più di 2.600 dollari dal dividendo, o poco più del 10%.

AbbVie è un titolo ad alto reddito che è anche un dividendo aristocratico e può costituire un investimento sicuro da tenere nel tuo portafoglio per molti anni.

Enbridge ( NYSE:ENB )

Un altro dividendo aristocratico da prendere in considerazione è la società di gasdotti Enbridge.

Sebbene alcuni investitori possano preoccuparsi dell'incertezza del settore petrolifero e del gas, ciò non dovrebbe scoraggiarti da quello che potrebbe essere un grande investimento a lungo termine.

La domanda per il trasporto di petrolio non scomparirà presto ed Enbridge beneficia dell'esistenza di contratti a lungo termine per dare stabilità alla propria attività.

Negli ultimi 12 mesi, il gruppo ha generato un utile di 7 miliardi di dollari canadesi su un fatturato di 39 miliardi di dollari canadesi, per un margine netto del 17%.

Il suo EPS di 3,13 dollari canadesi non sembra abbastanza forte da sostenere il dividendo trimestrale, che a 0,835 dollari canadesi ammonterebbe a 3,34 dollari canadesi per un anno intero.

C'è da dire però che Enbridge e altre compagnie petrolifere e del gas utilizzano il flusso di cassa distribuibile per valutare la loro capacità di pagare i dividendi.

Il flusso di cassa distribuibile esclude gli interessi di minoranza, le spese in conto capitale relative alla manutenzione e altri elementi che non sono rilevanti nella valutazione delle operazioni quotidiane di un'azienda.

Enbridge prevede che per il 2021 il suo flusso di cassa distribuibile sarà tra 4,7 e 5 dollari canadesi, portando il payout ratio ad un livello non superiore al 71%.

Potresti quindi aspettarti di guadagnare 1.700 dollari all'anno dai dividendi di Enbridge con un investimento di 25.000 dollari, poiché il titolo attualmente rende il 6,8%.

Nel tempo, questi pagamenti continueranno probabilmente ad aumentare di valore. Enbridge ha incrementato i pagamenti dei dividendi dal 1995 con un tasso di crescita annuale composto in media del 10%.

Se il gruppo dovesse semplicemente mantenere questo tasso, allora tra cinque anni il suo pagamento trimestrale sarebbe di 1,34 dollari canadesi, il 60% in più rispetto a quello attuale.

In tale scenario, il reddito da dividendi aumenterebbe a più di 2.700 dollari e rappresenterebbe quasi l'11% dell'investimento originario.

Enbridge rimane uno dei titoli petroliferi e di gas più sicuri da acquistare e tenere in portafoglio.

Con molta stabilità e un rendimento massimo, è un ottimo investimento su cui puntare se stai cercando un reddito ricorrente robusto.