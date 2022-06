Gli amanti del reddito passivo, ossia coloro che puntano sulle azioni che pagano dividendi, solitamente guardare a quelle che offrono rendimenti più elevati.

E' bene ricordare che spesso rischio e rendimento camminano di pari passo, quindi chi vuole spuntare di più dal proprio investimento, deve mettere in conto una componente di rischio maggiore.

Non sempre però è così, visto che ci sono anche società che staccano dividendi con ottimi rendimenti e hanno alle spalle fondamentali molto solidi.

Dalle pagine di The Motley Fool, Justin Pope, uno dei collaboratori, suggerisce in particolare tre titoli: AT&T, Altria ed Enbridge.

AT&T

AT&T è uno dei pochi operatori wireless negli Stati Uniti. La sua rete supporta circa 67,5 milioni di clienti che pagano puntualmente le bollette mensili, perché gli smartphone sono diventati una parte vitale della vita quotidiana per la maggior parte di loro.

La società genera oltre 160 miliardi di dollari di ricavi annuali e ne utilizza parte per pagare un dividendo trimestrale di 0,278 dollari per azione che attualmente produce un rendimento molto ghiotto pari al 5,7%.

AT&T ha recentemente ridotto il dividendo in seguito allo spin-off di WarnerMedia e alla sua fusione con Discovery.

Il pagamento più basso riduce anche il payout a circa il 40% del free cash flow secondo le stime del management.

Ciò libera un po' di liquidità per AT&T per tenere sotto controllo i suoi livelli di debito, oltre a darle i mezzi per continuare ad aumentare il dividendo in futuro.

Altria

Altria Group è la più grande azienda di tabacco negli Stati Uniti e la sua storia ha più di 100 anni come proprietario del marchio di sigarette Marlboro, il più venduto negli Stati Uniti.

È noto che meno persone fumano rispetto alle generazioni precedenti, ma Altria ha utilizzato per decenni il suo solido potere di determinazione dei prezzi per compensare il calo dei volumi di sigarette, con aumenti dei prezzi.

Questo profitto continuo gli consente di aumentare costantemente il suo dividendo al punto da qualificarsi come Dividend King con 52 incrementi annuali consecutivi.

Gli investitori possono godere di un enorme rendimento da dividendi, pari al 7,9%, segnalando che tale pagamento è coperto dal payout ratio pari al 78%.

Enbridge

Enbridge è una delle più grandi compagnie energetiche del Nord America. La sua attività principale sono gli oleodotti, che trasportano petrolio e gas naturale dal Canada alla costa del Golfo.

Gli oleodotti sono come operatori di pedaggio su un'autostrada: vengono pagati per il traffico di materiali che passano attraverso i loro tubi.

Ciò ha reso Enbridge più stabile della maggior parte delle compagnie petrolifere perché non è così dipendente dai prezzi del petrolio e del gas per trarne profitto.

L'attività di Enbridge realizza un fatturato annuo di quasi 40 miliardi di dollari e la società ha pagato e aumentato il dividendo in ciascuno degli ultimi 26 anni.

La cedola offre attualmente un rendimento molto corposo pari al 6,2% e il pagamento dei dividendi attinge a meno del 60% del free cash flow distribuibile di Enbridge, rendendo il dividendo, e la sua continua crescita, sostenibile.