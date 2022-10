Ecco tre titoli azionari con un dividendo super e che hanno in comune il fatto di essere calati del 35% o più dai recenti massimi.

Il mercato azionario si sta confermando decisamente avaro con gli investitori quest'anno, tanto che di recente sono stati toccati nuovi minimi dell'anno.

In una fase ribassista come quella attuale, non mancano interessanti opportunità da cogliere.

Dalle pagine di The Motley Fool, Matthew Frankel, uno dei collaboratori, suggerire tre titoli azionari con un dividendo eccellente che si presentano come temi particolarmente allettanti in una prospettiva di lungo termine.

EPR Properties

EPR Properties è un titolo estremamente interessante in questo momento, con un dividendo che offre uno spettacolare rendimenti del 9% e quasi 1,2 miliardi di dollari di liquidità, un'enorme flessibilità finanziaria per un'azienda con una capitalizzazione di mercato totale inferiore a 3 miliardi di dollari.

Da un lato, il fondo di investimento immobiliare ha un problema significativo in questo momento.

Il suo secondo inquilino più grande, Regal Entertainment, sta chiudendo i cinema a causa del fallimento della sua società madre Cineworld.

E' importante però guardare le cose in prospettiva, tenendo presente che Regal rappresenta meno del 15% delle entrate di EPR e poiché quest'ultimo possiede in genere proprietà teatrali più nuove e di fascia alta, è probabile che qualsiasi posto lasciato libero trovi nuovi inquilini in altre catene di teatri.

C'è molto potenziale nel settore immobiliare esperienziale per EPR da perseguire nei prossimi anni.

Outfront Media

Outfront Media è un esempio di un'azione pubblicitaria a cui vale la pena dare un'occhiata, soprattutto dopo essere sceso del 45% dal suo recente massimo.

Outfront gestisce due tipi principali di pubblicità: cartelloni pubblicitari e sistemi di trasporto pubblico.

Come è facile immaginare, questo non è stato un grande affare durante le chiusure pandemiche, specialmente nel dipartimento del sistema di transito. Sebbene le entrate di Outfront siano cresciute del 32% anno su anno nel secondo trimestre, il dato è da prendre con le pinze perché non è un ottimo confronto.

Outfront ha una grande opportunità di crescita a lungo termine, soprattutto quando si tratta della trasformazione digitale della sua attività di cartelloni pubblicitari.

Da non dimenticare che il titolo ha un dividendo con un rendimento molto alto del 7,2%, ben coperto dal suo recente FFO.

Simon Property Group

Simon Property Group è calato del 45% nell'ultimo anno, ma le sue proprietà stanno andando abbastanza bene.

La qualità degli asset del portafoglio di Simon non ha eguali nel settore dei centri commerciali.

Le sue proprietà hanno le tariffe di affitto più alte del settore e generano fantastiche vendite per i loro inquilini.

Potrebbe esserci un rallentamento della spesa al consumo per i prossimi trimestri, ma non c'è da preoccuparsi pr questo REIT.

Gli ultimi due anni hanno mostrato quanto siano resilienti le proprietà di destinazione di Simon, e con le azioni scambiate per meno di otto volte l'FFO previsto per il 2022 e con un dividend yield ben coperto del 6,8%, il titolo sembra un ottimo affare.