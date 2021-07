[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Il mercato azionario è fantastico in quanto offre agli investitori una serie di modi per costruire ricchezza a Wall Street e uno dei preferiti è sicuramente l'acquisto di titoli con dividendi. Dividendi: più alto il rendimento, più sale il rischio Le società che pagano un dividendo sono generalmente redditizie e hanno modelli operativi collaudati.

In un mondo ideale, chi è a caccia di reddito vuole il massimo rendimento possibile con il minor rischio, ma i dati mostrano che maggiore è il rendimento da dividendi, spesso più alto è il rischio e minore la ricompensa. Non tutte le azioni con dividendi ad altissimo rendimento sono così rischiose: eccone due da acquistare al volo secondo Sean Williams, uno dei contributori di The Motley Fool. Mobile TeleSystems: rendimento del dividendo pari all'8,7% Per gli investitori internazionali, il gigante russo delle telecomunicazioni, Mobile TeleSystems ( NYSE:MBT ), è un altro modo intelligente per creare ricchezza. Il titolo offre un rendimento dell'8,7% e se reinvestissero i dividendi a questo asso, Mobile TeleSystems raddoppierebbe l'investimento iniziale in poco più di otto anni. L'attività principale dell'azienda è la fornitura di servizi wireless in tutta la Russia e sebbene il mercato wireless russo sia saturo, Mobile TeleSystems ha un enorme catalizzatore nelle sue tasche: il lancio del 5G. L'aggiornamento della sua infrastruttura al 5G nelle principali città russe, nonché l'espansione della copertura 4G nelle periferie del paese, dovrebbe portare a un ciclo pluriennale di aggiornamento della tecnologia che farà aumentare il consumo di dati. Mobile TeleSystems sta cercando di aumentare ulteriormente il proprio tasso di crescita diventando una sorta di conglomerato. Ora gestisce MTS Bank, offre servizi televisivi a pagamento e dispone persino di soluzioni cloud e per il momento queste attività ausiliarie offrono contributi limitati, ma dovrebbe portare all'espansione dei margini e favorire un aumento del potenziale di crescita organica del gruppo. AGNC Investment Corp.: rendimento del dividendo pari all'8,5% AGNC Investment Corp. ( NASDAQ:AGNC ) è un Reit che offre un rendimento dell'8,7% e può anche essere acquistato subito. Nei circa 13 anni in cui AGNC è stata una società quotata in Borsa, ha anche registrato un rendimento annuo medio a due cifre. Anche se i rendimenti obbligazionari a lungo termine si sono leggermente ridotti nell'ultimo mese, la curva dei rendimenti si è notevolmente inclinata rispetto al punto in cui aveva iniziato l'anno. Questo irripidimento dovrebbe consentire ad AGNC Investment Corp. di ottenere rendimenti leggermente più elevati sugli asst a lungo temine che acquista. AGNC Investment Corp. vanta numeri finanziari solidi e inoltre paga il dividendo su base mensile, 0,12 dollari al mese. Per chi è impaziente e preferisce la gratificazione immediata, allora l'acquisto di AGNC Investment Corp. è il sentiero da percorrere.





Davide Pantaleo

