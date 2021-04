[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

La stragrande maggioranza dei portafogli dei pensionati ha una cosa in comune: sono alimentati da titoli azionari con grandi dividendi. La maggior parte delle azioni da dividendo è "noiosa", ma ciò non è una cosa negativa, perchè distribuire regolarmente denaro agli investitori è spesso indicativo di un business collaudato nel tempo e destinato tendenzialmente a rimanere redditizio per molti anni a venire. Un altro aspetto interessante delle azioni da dividendo è che battono facilmente i competitors senza dividendi. Le azioni da dividendo sono sempre di moda e possono essere piuttosto redditizie per gli investitori pazienti.

Se stai cercando opportunità infallibili per generare reddito e vuoi vedere il tuo investimento iniziale apprezzarsi nel tempo, ecco cinque azioni che potrebbero essere perfette per te in questo momento. Bristol Myers Squibb ( NYSE: BMY ): rendimento dividendo 3% Le azioni farmaceutiche sono spesso un modo intelligente per assicurasi un certo reddito ed evitare la volatilità selvaggia che può occasionalmente sorgere durante le recessioni e le contrazioni economiche. Dopo tutto, i pazienti hanno ancora bisogno di farmaci da prescrizione, non importa quanto bene o male l'economia stia andando. Ecco perché Bristol Myers Squibb è un acquisto così sicuro, con un dividendo che offre un rendimento pari al 3%. AT&T ( NYSE: T ): rendimento dividendo 6,6% Il gigante delle telecomunicazioni AT&T ( NYSE: T ) è il perfetto esempio di titolo azionario da dividendi "noioso".

Questo nel caso di AT&T è un complimento, visto che il gruppo può contare su un flusso di cassa prevedibile e un rendimento sostenibile del dividendo pari al 6,6%. Innovative Industrial Properties ( NYSE: IIPR ): rendimento dividendo 3% Non tutte le azioni di reddito sono noiose e una dimostrazione di ciò è Innovative Industrial Properties, un REIT che paga un dividendo con un rendimento del 3% e cresce a un tasso annuo a due cifre. Innovative Industrial Properties acquisisce impianti per la coltivazione e la lavorazione della cannabis e cerca di affittarli per lunghi periodi. Ciò consente alla società di generare flussi di cassa altamente prevedibili dai redditi da locazione. Annaly Capital Management ( NYSE: NLY ): rendimento dividendo 9,9% Un altro REIT che offre rendimenti sicuri per gli investitori pazienti in cerca di reddito è Annaly Capital Management ( NYSE: NLY ). Il rendimento del dividendo è pari al 9,9%, tanto che può quasi raddoppiare i tuoi soldi con un reinvestimento in sette anni. Annaly Capital Management acquista quasi esclusivamente titoli di agenzie, ovvero attività garantite dal governo federale in caso di insolvenza. Questa protezione consente all'azienda di distribuire in modo sicuro la leva finanziaria e aumentare i propri profitti. NextEra Energy ( NYSE: NEE ): rendimento dividendo 2% Le utility possono offrire opportunità infallibili per chi cerca un reddito a lungo termine. In particolare, NextEra Energy stacca un dividendo con un rendimento del 2% che puoi contribuire a far crescere il tuo portafoglio. Uno dei punti di forza della società è quello di offrire con una certa sicurezza flussi di cassa altamente prevedibili. 3 #azioni da comprare per rendere più ricca la tua #pensione https://t.co/gKJdl0WgTU

Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo tra di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.