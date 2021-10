Non riesci ad arrivare a fine mese? 50€ in più ti farebbero comodo? Clicca qui ORA per scoprire come migliorare la tua vita sin da subito.

Investitori diversi hanno priorità e obiettivi diversi. Se hai 20 o 30 anni, preferirai titoli con grandi prospettive di crescita a lungo termine. Tuttavia, più ti avvicini alla pensione, più importante sarà per te il reddito generato dalle azioni. Alcuni titoli hanno il potenziale per fornire crescita e reddito. A chi sta cercando di ottenere entrambi, dalle pagine di The Motley Fool, Keith Speights suggerisce tre titoli con i migliori dividendi da acquistare a ottobre. Brookfield Renewable Ci sono pochi tipi di investimenti che offrono prospettive di crescita più solide rispetto ai titoli delle energie rinnovabili.

Gli esperti del settore prevedono che nei prossimi tre decenni verranno investiti fino a 150 trilioni di dollari per sostenere la riduzione delle emissioni di carbonio. Questo rende Brookfield Renewable ( NYSE:BEP ) ( NYSE:BEPC ) un'azione fantastica da acquistare in questo momento. L'azienda è uno dei principali fornitori al mondo di energia rinnovabile. Possiede impianti idroelettrici, eolici e solari (quasi 6.000 in totale) che possono generare circa 20 gigawatt di potenza. Il mondo avrà bisogno di molta più energia rinnovabile per raggiungere gli obiettivi aggressivi di riduzione del carbonio fissati dai paesi e dalle grandi società. Brookfield Renewable dovrebbe essere all'altezza del compito e gli investitori dovrebbero godere di una crescita significativa da Brookfield Renewable nel lungo termine. Beneficeranno anche loro del dividendo, il cui rendimento attualmente supera il 3%, ricordando che la società ha aumentato la sua distribuzione con un tasso di crescita annuale composto del 6% dal 2010. Devon Energy Parlando di transizione verso l'energia rinnovabile, si potrebbe pensare che un titolo come Devon Energy (NYSE:DVN) potrebbe non essere un'ottima scelta. Dopotutto, Devon realizza circa il 78% delle sue entrate dalla produzione di petrolio, ma ci sono due validi motivi per acquistare il titolo a ottobre. La cosa più importante è che si non troveranno molti titoli con un dividendo più interessante. Devon ha un dividendo fisso più variabile: la parte fissa si traduce in un rendimento dell'1,25%, ma la parte variabile potrebbe facilmente aumentare il rendimento del dividendo totale di Devon anche oltre il 10%. A lungo termine, la crescita della produzione di petrolio dovrebbe moderarsi, ma i combustibili fossili saranno necessari per diversi decenni man mano che l'economia globale si espande.

Devon dovrebbe essere in grado di mantenere il flusso dei suoi dividendi per molto tempo a venire. Pfizer Molti investitori hanno amato Pfizer ( NYSE:PFE ) per anni: il rendimento del dividendo staccato dalla società si attesta al 3,6%. Pfizer e il suo partner, BioNTech , hanno finora collezionato vendite sbalorditive per il loro vaccino COVID-19, Comirnaty. Si prevede che il vaccino incasserà $ 32,5 miliardi quest'anno, rendendolo il prodotto biofarmaceutico più venduto al mondo. Pfizer prevede che aumenterà gli utili rettificati di almeno il 10% all'anno fino al 2025, esclusi i suoi programmi COVID che includono una pillola COVID che potrebbe essere una grande sopresa per Pfizer già all'inizio del prossimo anno. Pfizer ha una riserva di liquidità in crescita che probabilmente utilizzerà negli accordi di sviluppo per alimentare la crescita. Gli investitori di reddito probabilmente continueranno ad avere molto da amare con questo titolo farmaceutico per tutto questo decennio e oltre.

Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.