Il 2022 non si sta rivelando certo un anno facile per i mercati azionari e anche a Wall Street le cose non stanno certo andando bene.

A pagare il conto più salato fino a ora è stato il Nasdaq Composite che dal top di novembre scorso è arrivato a perdere fino al 34% del suo valore.

Dividendi aristocratici: il biglietto giusto per la ricchezza

Dalle pagine di The Motley Fool, Sean Williams, uno dei collaboratori, suggerisce di puntare su alcuni dividendi aristocratici, ossia società che hanno aumentato il loro payout annuale per almeno 25 anni consecutive.

Tra gli altri si segnalano due titoli del Nasdaq, in particolare due dividendi aristocratici che hanno le carte in regola e gli strumenti necessari per raddoppiare i tuoi soldi, comprese le cedole pagate, entro il 2027.

Walgreens Boots Alliance

Il primo Dividendo Aristocratico che può raddoppiare i tuoi soldi nei prossimi cinque anni è Walgreens Boots Alliance.

Il titolo paga un dividendo consecutivo da oltre 89 anni e negli ultimi 47 anni sta aumentando il suo payout annuale.

Attualmente la cedola rende il 5,92% e gli investitori possono generare un rendimento di circa il 30% sul loro investimento iniziale, o superiore se reinvestito, solo dal dividendo nei prossimi cinque anni.

Ciò che in genere rende i titoli sanitari così attraenti per chi cerca reddito è la natura difensiva del settore.

Indipendentemente dal rendimento del mercato azionario o dell'economia statunitense, le persone avranno comunque bisogno di farmaci da prescrizione, dispositivi medici e servizi sanitari.

A rendere Walgreens Boots Alliance un acquisto intrigante durante la fase ribassista del Nasdaq è la sua strategia per aumentare il suo margine operativo e il suo tasso di crescita organica, e migliorare la fidelizzazione dei clienti.

Stanley Black & Decker

Un altro dividendo aristocratico che ha gli strumenti giusti per raddoppiare i tuoi soldi entro il 2027, nonostante il ribasso del Nasdaq in atto, è Stanley Black & Decker.

A luglio, la società ha annunciato che avrebbe aumentato il suo payout annuale per il 55° anno consecutivo.

Inoltre, Stanley Black & Decker ha la seconda serie attiva più lunga di pagamenti consecutivi di dividendi, pari a 146 anni, tra le società quotate negli Stati Uniti.

Attualmente il dividendo staccato dal titolo offre un rendimento par al 4,12%, ben superiore alla media di mercato.

Al momento, Stanley Black & Decker sta affrontando una vera e propria montagna di venti contrari, ma ci sono anche molte ragioni per cui gli investitori a lungo termine sono ottimisti.

Tanto per cominciare, Stanley Black & Decker è un'azienda ciclica che può trarre vantaggio da un semplice gioco di numeri.

Sebbene le recessioni siano una parte inevitabile del ciclo economico, non durano a lungo.

In confronto, gli Stati Uniti e l'economia globale trascorrono una quantità sproporzionata di tempo in espansione. Un'azienda nota per la vendita di utensili elettrici e manuali, nonché una varietà di prodotti industriali, è destinata a funzionare bene quando l'economia statunitense e globale entrerà in lunghi periodi di espansione.

Un'altra cosa da notare su Stanley Black & Decker è la volontà del suo team di gestione di azionare le leve quando necessario.

Con l'economia debole, l'azienda sta cercando di abbassare i costi e fornire un aumento dei margini operativi.