Da quando Warren Buffet ha assunto il timone di Berkshire Hathaway, di cui è attualmente CEO, (NYSE:BRK.A) (NYSE:BRK.B) a metà degli anni 1960, ha conseguito un rendimento medio annuo del 20% per i titolari delle sue azioni di classe A.

Ci sono una serie di fattori che hanno reso Buffett una leggenda degli investimenti, forse i motivi più trascurati per cui ha così tanto successo sono le azioni da dividendo.

L'Oracolo di Omaha ama assolutamente le aziende di marca e collaudate nel tempo che pagano costantemente un dividendo, basti pensare che solo quest'anno Berkshire Hathaway dovrebbe raccogliere oltre 4,3 miliardi di dollari di dividendi.

Dalle pagine di The Motle Fool, Sean Williams segnala tre azioni detenute da Berkshire Hathaway che pagano un dividendo con il rendimento più elevato.

Chevron (NYSE:CVX)

Warren Buffett e il suo team di investitori hanno acquistato una manciata di nuove azioni per il portafoglio di Berkshire nel quarto trimestre del 2020, ma nessuna vanta un rendimento da dividendi più elevato del gigante Chevron.

Anche con l'aumento dell'inflazione, il rendimento di quasi il 5%, e precisamente del 4,9%, che gli azionisti stanno ricevendo, sta assicurando loro un ottimo ritorno in denaro reale.

La cosa intrigante di Chevron è il bilancio gestito in maniera prudente: mentre la maggior parte delle compagnie petrolifere si è trovata sovraindebitata durante la pandemia, il rapporto debito/capitale ragionevolmente basso del 34% di Chevron le ha dato un margine finanziario di gran lunga maggiore rispetto ai suoi competitors.

Chevron dovrebbe beneficiare di un aumento dei prezzi del petrolio, mentre l'economia statunitense e quelle globali in genere si riprendono dai minimi della pandemia.

AbbVie ( NYSE:ABBV )

Sebbene le aziende del settore sanitario non siano generalmente note per i loro dividendi, i titoli farmaceutici tendono ad essere l'unica eccezione.

Il colosso AbbVie, che è stato aggiunto per la prima volta al portafoglio di Berkshire nel terzo trimestre del 2020, vanta attualmente un succoso rendimento annuo del 4,5%.

Gli investitori non dovranno scavare in profondità per scoprire cosa sta guidando il flusso di cassa di AbbVie e il suo rendimento ai vertici del mercato.

Il farmaco antinfiammatorio Humira, che ha 10 indicazioni approvate negli Stati Uniti, è il più venduto al mondo per vendite annuali. Solo nel primo trimestre del 2021, Humira ha incassato quasi 4,9 miliardi di dollari in tutto il mondo, il che lo mette sulla buona strada per raggiungere quasi 20 miliardi di vendite quest'anno.

Come farmaco di marca con margini elevati e un notevole potere di determinazione dei prezzi, Humira è stata una vacca da mungere che ha aperto la strada al dividendo più alto di AbbVie.



La cattiva notizia è che Humira inizierà ad affrontare la concorrenza dei biosimilari negli Stati Uniti nel 2023.

Anche se le vendite non precipiteranno, si prevede un calo, di conseguenza AbbVie ha adottato misure per garantire la crescita a lungo termine e la continuazione del suo dividendo.

La mossa più grande che AbbVie ha fatto finora è l' acquisizione in contanti e azioni di Allergan nel 2020, che ha aggiunto una nuova linea di farmaci al suo portafoglio e si tradurrà in più di 2 miliardi di dollari di sinergie di costo.

Verizon Communications

In un vero e proprio battito di ciglia, circa sei mesi, il gigante delle telecomunicazioni Verizon Commnunications ( NYSE:VZ ) è diventato la sesta holding di Berkshire Hathaway.

Data la bassa volatilità delle sue azioni e il rendimento del dividendo pari al 4,4%, al massimo dell'inflazione, Verizon è un posto intelligente per i contanti del Berkshire.

Non c'è dubbio che Verizon gestisca ciò che può essere accuratamente definito un business "noioso".

Tuttavia, le attività noiose sono spesso molto redditizie e Verizon è sul punto di riconoscere una crescita organica modesta da due catalizzatori.

Per cominciare, Verizon trarrà vantaggio dal lancio dell'infrastruttura 5G e in secondo luogo gli investimenti nello spettro a banda media potrebbero consentire al gruppo di espandere la banda larga con accesso wireless fisso a ben 30 milioni di case entro il 2023.

Tanto basta per affermare che il dividendo di Verizon Communications è solido come una roccia.