Tre titoli da valutare per il buon dividendo che può rivelarsi molto utile come entrata per chi sta investendo per la pensione o per chi è già pensionato.

Quando si tratta di investire per la pensione o quando sei già in pensione, è difficile battere le azioni che pagano dividendi.

Indipendentemente da ciò che sta facendo l'economia in generale, finché una società che paga dividendi è sana, continuerà a darti in maniera regolare una certa quantità di denaro.

Questo cash può essere utilizzato per le spese da affrontare quando si è in pensione o per acquistare più azioni.

E' probabile che anche i buoni titoli che pagano dividendi vedranno i loro prezzi delle azioni apprezzarsi nel tempo, offrendo agli azionisti un altro modo per trarne profitto.

Ecco tre azioni che pagano interessanti dividendi da considerare per il tuo portafoglio a lungo termine.

Waste Management ( NYSE: WM )

Waste Management è un grande specialista dei rifiuti, infatti, con un valore di mercato recentemente vicino a 57 miliardi di dollari, è il fornitore leader di servizi ambientali completi per la gestione dei rifiuti in Nord America, attivo

in tutti gli Stati Uniti e in Canada.

Il gruppo è anche molto coinvolto nel riciclaggio di rifiuti e nel recupero energetico, con impianti multipli di trasformazione del gas in discarica.

Si tratta di un business meraviglioso in cui investire perché è molto affidabile.

Indipendentemente dal fatto che l'economia sia in forte espansione o in forte contrazione, ci sarà sempre spazzatura da raccogliere, insieme a continue richieste di riciclaggio e generazione di energia verde, al fine di proteggere il pianeta.

L'attività di Waste Management è diversificata, serve clienti residenziali, commerciali e industriali e tra le altre operazioni ottiene circa il 20% dei suoi ricavi dalle discariche.

Il dividendo di Waste Management ha recentemente fruttato circa l'1,7% e il gruppo ha aumentato la sua cedola con una media annua del 7% negli ultimi cinque anni.

Il payout di circa il 62% dimostra che il gruppo sta spendendo soo questa percentuale dei suoi utili in dividendi, lasciando spazio per una crescita futura degli stessi.

W.P. Carey ( NYSE: WPC )

W.P. Carey è un'altra attività interessante. È strutturato come un fondo di investimento immobiliare (REIT), il che significa che in cambio di un trattamento fiscale favorevole, deve pagare almeno il 90% degli utili in dividendi.

Come un tipico REIT, W.P. Carey possiede molte proprietà e guadagna affittandole.

A differenza di molti REIT, è piuttosto diversificato, con un portafoglio di oltre 1.200 proprietà industriali, di magazzino, uffici e vendita al dettaglio, molte delle quali sono caratterizzate da contratti di locazione di lungo termine.

A testimonianza della sua qualità, la società ha ottenuto buoni risultati durante la pandemia, con il suo peggior tasso di raccolta mensile che è sceso solo al 96%, a maggio del 2020.

Il dividendo di W.P. Carey ha recentemente reso il 5,8%, ricordando che la società ha aumentato il pagamento con una media annua dell'1,5% circa negli ultimi cinque anni.

Questo potrebbe essere letto da alcuni come un tasso di crescita non entusiasmante, ma offre già un rendimento molto solido.

Con circa 22 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, è probabile che la società finisca per essere aggiunta al club dei Dividendi Aristocratici che comprende le società che hanno aumentato i loro pagamenti per almeno 25 anni consecutivi.

AbbVie ( NYSE: ABBV )

Il gigante farmaceutico AbbVie, con un valore di mercato vicino a 191 miliardi di dollari, è un'altra azienda promettente che può aiutarti a costruire una pensione migliore.

È una società che paga dividendi, attualmente con un rendimento del 4,8% e negli ultimi cinque anni, inoltre, ha aumentato il suo pagamento in media del 18% annuo.

Alcuni hanno mostrato dei timori per l'imminente scadenza del brevetto di Humira, ma coloro che si preoccupano di ciò dimenticano che AbbVie ha parecchie formule nella sua pipeline, alcune delle quali probabilmente otterranno l'approvazione dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.

Le azioni AbbVie sembrano sottovalutate, offrendo al contempo anche un allettante rendimento da dividendi.