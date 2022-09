Seduta ad alta tensione oggi per Banca Generali che non più tardi di ieri aveva chiuso gli scambi con un rialzo di quasi mezzo punto percentuale, con una timida reazione dopo quattro giornate consecutive in rosso.

Banca Generali in fondo al Ftse Mib con sell-off

Quest'oggi le vendite sono tornate subito a dominare la scena, con il titolo che ha avviato gli scambi già in calo, accelerando progressivamente al ribasso.

Negli ultimi minuti Banca Generali si presenta a 25,51 euro, con un affondo del 4,96% e oltre 360mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 200mila.

Banca Generali:accordo con l'Agenzia delle Entrate. Cosa prevede?

Banca Generali scivola in fondo al Ftse Mib dopo che la società ha sottoscritto un accordo con l’Agenzia delle Entrate, con cui le parti hanno convenuto i termini e le condizioni per la definizione dei rilievi fiscali formulati in materia di transfer pricing per i periodi d’imposta dal 2014 al 2019.

In base all’accordo, Banca Generali sosterrà un onere effettivo di 45,99 milioni di euro, di cui maggiori imposte per 40,7 milioni e interessi per 5,3 milioni di euro.

Banca Generali aveva già accantonato al fondo per rischi fiscali 10,6 milioni di euro, quindi, limiterà l’onere effettivo nell’esercizio a 35,4 milioni. L’accordo si fonda sul riconoscimento ai fini transattivi di una remunerazione per il passaggio, avvenuto nel 2008, alla neocostituita BG FML della delega di gestione di BG Sicav.

L’accordo conferma il riconoscimento dell’idoneità della Documentazione Nazionale predisposta dalla Banca e in particolare del Transfer Pricing Model e della Transfer Pricing Policy in quanto appropriati per remunerare funzioni, asset e rischi della Banca.

Banca Generali: Equita SIM, l'impatto atteso sul dividendo

Commentando le ultime notizie arrivate dalla società, in merito all'accordo di Banca Generali con l'Agenzia delle Entrate, gli analisti di Equita SIM evidenziano che l'importo da pagare è pari all’1% della capitalizzazione di mercato della società.

Gli esperti della SIM milanese stimano inoltre un impatto negativo in termini di minor dividendo di circa 0,2 euro per azione.

In attesa di indicazioni anche su questo fronte, Equita SIM conferma la sua strategia su Banca Generali, reiterando la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 33 euro.

Banca Generali: la view di Intesa Sanpaolo

Bullish la view di Intesa Sanpaolo che oggi ha rinnovato l'invito ad aggiungere il titolo in portafoglio, con un rating "add" e un target price a a 32,9 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 28% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti evidenziano che l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, anche se porta un impatto negativo straordinario sul conto economico limitato a 35,4 milioni di euro, spiana la strada alla piena implementazione delle procedure di Cooperative Compliance a cui Banca Generali era stata ammessa il 27 dicembre 2021, con effetti dal periodo fiscale 2020.