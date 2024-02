Banca Generali stacca il dividendo. L’intervista al CEO

A Piazza Affari anche la seduta odierna prosegue in territorio positivo per banca Generali, che sale per la quarta giornata di fila.

Banca Generali: cautela dopo lo stacco del dividendo

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre un punto percentuale, oggi si muove poco al di sopra della parità, al netto del dividendo staccato nella misura di 0,65 euro, relativamente alla seconda tranche

Negli ultimi minuti Banca Generali viene fotografato a 33,71 euro, con un frazionale rialzo dello 0,18% e oltre 120mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 220mila.

Considerando il dividendo staccato oggi e in pagamento tra due giorni, mercoledì 21 febbraio, Banca Generali al momento viaggerebbe in flessione di quasi l’1,7%.

Banca Generali: l’intervista all’AD Mossa

Il titolo intanto finisce sotto la lente sulla scia dell’intervista rilasciata a Milano Finanza dal CEO del gruppo.

L’AD Gian Maria Mossa ha dichiarato che il mercato attualmente sconta un ottimismo eccessivo.

Il manager prevede un cambio di scenario nel 2024 e avverte sulla necessità di muoversi tra diverse asset class con una gestione molto attiva.

Nel 2023, Banca Generali ha gestito bene l'interesse per l'obbligazionario, fornendo consulenza sui nuovi scenari dell’azionario.

Il CEO si è detto soddisfatto della gestione del gruppo nell'anno in cui i BTP hanno fatto concorrenza alla gestione patrimoniale e ha confermatogli obiettivi del piano, inclusa una raccolta di oltre 6 miliardi di euro nel 2024 e una politica di remunerazione generosa.

Nell’intervista è stato evidenziato che il capitale verrà utilizzato in modo intelligente, con un ROE attorno al 25-30% e la possibilità di restituirlo agli azionisti.

Non è previsto l'impiego del capitale per operazioni straordinarie, poiché si preferisce continuare sulla strada della crescita organica.

Banca Generali non sarà coinvolta in operazioni straordinarie come acquirente, nonostante l'interesse del mercato nei suoi confronti.

L’interesse nel titolo della banca è attribuibile al suo ruolo nel gestire 93 miliardi di euro e alla crescita notevole negli ultimi dieci anni.

La competizione dei BTP è stata gestita, sfruttando il rialzo dei tassi per aumentare il margine di rendimento e offrendo consulenza sui portafogli titoli.

Per il 2024, Banca Generali adotterà un approccio diverso, cercando una giusta diversificazione, poiché l'azionario è ai massimi e i tassi mostrano segni di stabilizzazione e inversione di tendenza.

Banca Generali al vaglio di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che il titolo Banca Generali tratta con un multiplo prezzo-utili 2024 di 12 volte.

A detta degli analisti, il miglioramento del mix dei flussi di raccolta nei prossimi mesi sarà chiave per il re-rating del titolo, come per il resto del settore.

Dopo l’intervista rilasciata dal CEO di Banca Generali, gli esperti di Equita SIM mantengono una view cauta sul titolo, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 35,5 euro.