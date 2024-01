Banca MPS in rally. Mercato scommette su ritorno dividendo

Seduta decisamente brillante per Banca Monte Paschi che, dopo due sessioni con il segno meno, ha messo a segno un forte rialzo oggi.

Banca MPS in rally sul Ftse Mib

Il titolo, lasciatasi alle spalle la giornata di ieri con un frazionale calo dello 0,09%, è scattato in avanti oggi, terminando gli scambi a 3,389 euro, con un rally del 4,96% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato oltre 38 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 25 milioni.

Banca Monte Paschi oggi ha messo a segno la migliore performance nel settore bancario e nell’intero paniere delle blue chip.

Banca MPS: ecco su cosa scommette il mercato

Il titolo ha fatto il pieno di acquisti sulla scia della scommessa del mercato su un possibile ritorno del dividendo a valere sui conti dell’esercizio 2023.

A lanciare questa ipotesi sono stati gli analisti di Equita SIM, che due giorni fa hanno diffuso un report, nel quale hanno presentato la loro preview sui conti di Banca Monte Paschi che saranno diffusi il prossimo 7 febbraio.

Banca MPS: le attese di Equita SIM sui conti del 4° trimestre

Con riferimento al quarto trimestre del 2023, gli analisti di Equita SIM prevedono un utile al lordo delle tasse pari a 364 milioni di euro.

Il margine di interesse è visto in salita dell’1% a 608 milioni di euro, mentre i ricavi totali dovrebbero aumentare del 16% su base annua a 974 milioni di euro.

Equita SIM vede poi un utile operativo in flessione del 4% su base trimestrale a 489 milioni di euro.

Gli analisti fanno sapere di attendersi un buon trimestre sul fronte della dinamica dei ricavi, con un margine netto di interesse sostanzialmente stabile su base trimestrale e commissioni in ripresa rispetto al terzo trimestre del 2023, ma ancora inferiori rispetto a quanto riportato nei primi due trimestri dell’anno.

Sul fronte dei costi operativi, anche Banca Monte Paschi vedrà un impatto legato al rinnovo del contratto bancario nazionale, con costi del personale che gli analisti stimano in incremento di circa 40 milioni di euro su base trimestrale, in crescita del 13%.

Equita SIM nella nota ha evidenziato che i risultati trimestrali saranno influenzati in modo marcato dalle decisioni relative ai possibili rilasci di riserve accantonate per far fronte ai rischi straordinari, a seguito dell’esito favorevole della sentenza d’appello nel caso Viola-Profumo.

Banca MPS: possibile sorpresa sul fronte dividendo

Secondo gli esperti di Equita SIM, una sorpresa potrebbe arrivare proprio sul fronte dei dividendi, non escludendo che Banca Monte Paschi possa annunciare la distribuzione di una cedola a valere sull’esercizio 2023, specie in caso di rilevanti rilasci di riserve.

La SIM milanese stima un dividendo di 0,11 euro per azione, con un rendimento intorno al 3% ai prezzi attuali del titolo,

Da ricordare che la banca senese ha staccato l’ultimo volta una cedola a maggio 2011, a valere quindi sull’esercizio 2010.

In attesa dei dati ufficiali di Banca Monte Paschi e di possibili novità sul dividendo, gli analisti di Equita SIM ribadiscono la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 3,6 euro.