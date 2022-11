Nuova seduta in rialzo per Banco BPM che, sull'onda della buona intonazione del Ftse Mib, si spinge ancora in avanti.

Banco BPM ancora in salita

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di quasi due punti percentuali, oggi riesce a fare ancora meglio.

Mentre scriviamo, Banco BPM si presenta a 3,237 euro, con un vantaggio del 2,4% e oltre 13,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 12 milioni.

Banco BPM: i conti del terzo trimestre

Il titolo continua a beneficiare della spinta arrivata dai conti del terzo trimestre, chiuso con un utile netto pari a 127 milioni di euro, mentre i ricavi sono saliti del 6% a 1,165 miliardi di euro.

Il net interest income è aumentato del 7% a 551 milioni di euro, mentre l'utile operativo è cresciuto del 10% a 534 milioni di euro.

Equita SIM evidenzia che i ricavi sono stati superiori alle attese grazie al net interest income e al trading.

Il cost-income si è attestato al 54%, mentre il costo del rischio è stato leggermente inferiore alle attese a 71 punti base.

Il significativo incremento degli accantonamenti su base trimestrale non è legato ad un aumento del default rate, quanto all’incremento del NPE coverage, anche in vista di ulteriori cessioni entro fine anno.

Il CET1 reported è stato pari al 12,05%. impattato sia dalla variazione della riserva FVOCI che soprattutto dall’internalizzazione delle joint-venture assicurative ex Covea in attesa di ottenere l’autorizzazione al Danish Compromise.

Rivista al rialzo guidance 2022-2023

Alla luce del significativo beneficio atteso dal rialzo dei tassi, Banco BPM ha rivisto al rialzo l’outlook per il 2022 e per il 2023.

In particolare, sul 2022 l'EPS è stato rivisto da 0,4 a 0,45 euro per azione, con un CET1 pro forma superiore al 13%.

Sul 2023, l'eps è stato incrementato da circa 0,5 a oltre 0,6 euro per azione, assumendo un Euribor a 3 mesi al 2%.

Dalla call è emerso che è stata Aggiornata la sensitivity del 2023 del net interest income a un rialzo dei tassi di 100 punti base.

Non è stato fornito alcun update rilevante sulla selezione del partner bancassicurativo, attesa per fine anno.

Banco BPM: Equita ritocca le stime e alza il targert price

Sulla scia della trimestrale migliore delle attese, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di effettuare un lieve aggiustamento delle stime 2022, con un incremento in media del 7% di quelle relative all'utile netto 2023-2024.

Equita SIM mantiene una view bullish sul titolo, evidenziando che il dividend yield è superiore al 7%, con un payout al 50%.

La raccomandazione "buy" è confermata, con un prezzo obiettivo alzato del 6% a 4,2 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 30% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

I ghiudizi di Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Jefferies

Bullish anche la view di Deutsche Bank che ieri ha reiterato il rating "buy" su Banco BPM, con un target price a 3,8 euro.

La banca tedesca evidenzia che la trimestrale di Banco BPM è stata superiore alle stime e che la nuova guidance sull'eps 2023 è di oltre il 20% al di sopra del consenso.

Dello stesso avviso i colleghi di Intesa Sanpaolo che consigliano di acquistare il titolo, con un fair value a 3,5 euro.

Per gli analisti la principale sorpresa da Banco BPM è arrivata dal miglioramento della guidance sull'eps 2023, decisamente sopra le stime.

Infine, al coro degli ottimisti si aggiunge anche Jefferies che ha un rating "buy" sul titolo, con un prezzo obiettivo a 4,2 euro.