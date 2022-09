La nuova inversione di rotta registrata dal Ftse Mib, che ha riportato i corsi in negativo, non sta pesando più di tanto sull'andamento di Banco BPM.

Banco BPM tra i migliori del Ftse Mib dopo il calo di ieri

Il titolo ieri ha ceduto quasi due punti percentuali, tirando il fiato dopo tre sessioni consecutive in rialzo.

Oggi Banco BPM ha avviato gli scambi in rosso, salvo poi cambiare direzione di marcia e allungare progressivamente il passo.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 2,782 euro, con un vantaggio del 2,24% e oltre 8,5 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

Banco BPM oggi è il migliore tra i bancari e occupa una delle prime posizioni nel paniere del Ftse Mib, rispetto al quale sta sovraperformando in maniera evidente.

Il titolo guadagna terreno all'indomani della quinta edizione della Equita Bond Conference, cui hanno partecipato altre quattro società quotate a Piazza Affari, oltre a Banco BPM.

Ricavi

Gli analisti della SIM milanese hanno riportato il feedback dell'incontro di ieri, da cui sono emersi diversi spunti.

Quanto ai ricavi, è stata ribadita la forte sensibilità del net interest income al rialzo dei tassi di interesse.

In particolare, per 100 punti base di shift parallelo della curva, è atteso pr Banco BPM un beneficio di 443 milioni di euro nel 2022, di 360 milioni nel 2023 e 260 milioni nel 2024, determinato con metodologia statica e basato su assunzioni prudenti.

Ad oggi Banco BPM non sta effettuando alcun repricing sui depositi e al momento non si riscontrano particolari rallentamenti sulla domanda di credito da parte di retail e aziende.

Sul fronte della raccolta indiretta, la società ha finora registrato un trend in linea con i principali competitors a livello di asset complessivi, in flessione essenzialmente per l’effetto mercati, come indicato nella presentazione del primo semestre del 2022, mentre non si registrano deflussi significativi anche grazie alla buona attività commerciale delle filiali

Costo del rischio

Parlando del costo del rischio, ad oggi Banco BPM non sta osservando differenze particolari rispetto a quanto osservato nel primo semestre di quest'anno e comunicato ad agosto in termini di deterioramento della qualità creditizia.

Il passaggio dei crediti a Stage 2 è complessivamente limitato e, come indicato nella presentazione dei risultati del primo semestre, già nel corso del scondo trimestre di quest'anno Banco BPM aveva classificato volontariamente a Stage 2 un cluster delle società maggiormente esposte a temi energetici, senza che fossero emersi particolari segnali di stress.

La banca guidata da Castagna ha circa 140 milioni di euro di overlays su crediti non utilizzati durante la pandemia.

Capitale, dividendi e altro

Dall'incontro di ieri è emerso che ad oggi non ci sono segnali di un possibile nuovo ban generalizzato sui dividendi, come successo nel corso della pandemia.

Indubbiamente un'ottima notizia per un titolo come Banco BPM, il cui dividend yield è molto alto, basti pensare che il rendimento 2022 è pari al 7,2%, mentre quello 2023 è ancora più alto e si attesta all'8,5%.

Funding

Banco BPM beneficia di aver anticipato molto la strategia di emissioni. La recente emissione del Senior Non Preferred da 500 milioni di euro è finalizzata principalmente al soddisfacimento prospettico dei requisiti MREL.

Nel 2023, le emissioni saranno concentrate sul mondo senior. Entro il primo trimestre del 2023 è attesa l’emissione di un covered bond e un senior preferred.

Dopo l'incontro di ieri gli analisti di Equita SIM hanno deciso di confermare la loro view bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 3,8 euro.