Il ritorno degli acquisti a Piazza Affari sta regalando particolare brio ad alcune blue chip. Tra le altre si mette in evidenza Banco BPM che oggi mette a segno la migliore performance non solo nel settore bancario, ma nell'intero paniere di riferimento.

Banco BPM in bella mostra sul Ftse Mb

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un frazionale rialzo dello 0,07%, il titolo oggi da subito ha imboccato la via dei guadagni.

Superata una fase di incertezza iniziale, Banco BPM si è posizionato stabilmente lungo il sentiero del rialzo, allungando progressivamente il passo.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 2,762 euro, con un rialzo del 3,06% e oltre 6 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

Banco BPM beneficia dell'andamento di Spread e BTP

Al pari degli altri bancari, anche Banco BPM beneficia dei segnali positivi che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund torna indietro e cala del 3,18% a 237,89 punti base e vivaci acquisti tornano sui BTP, tanto che il rendimento del decennale accusa una flessione del 3,41% al 4,663%.

Banco BPM promosso da Kepler Cheuvreux. Ora è buy

Banco BPM intanto viaggia con una marcia in più rispetto agli altri, grazie alle indicazioni bullish arrivate da un broker.

Oggi Keper Cheuvreux ha deciso di riservare una promozione al titolo, cambiando la sua strategia da "hold" a "buy", a fronte di un prezzo obiettivo rivisto da 3,1 a 3,5 euro.

Il broker evidenzia che Banco BPM ha rimesso in ordine i tasselli chiave sul fronte della qualità dell'attivo e del capitale.

Il gruppo si è rifocalizzato così sul suo core business e ora sta traendo vantaggio dai tassi di interesse positivi.

Gli analisti di Kepler Cheuvreux fanno sapere di aver inserito Banco BPM nella loro lista di titoli preferiti nel settore bancario.

Banco BPM: per SG può salire fino a 3,6 euro. Dividendo è spettacolare

A scommettere senza indugio sul titolo è anche Societè Generale che nei giorni scorsi ha diffuso un report nel quale ha individuato i protagonisti del settore bancario che meritano di più a livello europeo.

Nell'elenco compare tra gli altri anche Banco BPM, coperto dagli analisti con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 3,6 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 30% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli esperti di Societè Generale richiamano l'attenzione sull'ottimo dividendo pagato da Banco BPM, evidenziando che il rendimento atteso per quest'anno è pari al 7,7%, mentre si sale all'8,6% con riferimento al 2023.