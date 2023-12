Banco BPM: più dividendi nel nuovo piano

Banco BPM ha svelato il nuovo piano industriale, che prevede una politica di remunerazione in crescita.

Un’altra seduta con il segno più per Banco BPM che oggi è salito per la terza giornata consecutiva.

Banco BPM chiude ancora in rialzo

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di poco meno di un punto percentuale, oggi è salito dell’1,23% a 5,09 euro, con circa 24 milioni di azioni passate di mano, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 14,5 milioni.

Banco BPM: i target del piano 2023-2026

Banco BPM è salito ancora, dopo aver pubblicato i principali target di piano 2023-2026, che prevedono un utile netto al 2026 superiore a 1,5 miliardi di euro, contro gli 1,23 miliardi stimati da Equita SIM.

Il margine di interesse è visto a 3,05 miliardi di euro, contro i 2,8 miliardi messo in conto dagli analisti, mentre i ricavi complessi sono stimati a 5,4 miliardi, al di sopra dei 5,25 milioni previsti dalla SIM milanese.

L’utile operativo è atteso a 2,75 miliardi, rispetto ai 2,49 miliardi previsti dagli analisti, mentre la distribuzione complessiva per il periodo 2023-2026 ammonta a 4 miliardi di euro, contro i 3,4 miliardi stimati da Equita SIM.

Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, il CET1 fully loaded dovrebbe attestarsi a circa il 14%,

Il business plan prevede, come atteso, una dinamica dei ricavi guidata da un’ulteriore crescita delle commissioni e del contributo del business assicurativo, mentre la contribuzione del net interest income è vista in calo del -2% in arco piano.

Il business plan si basa tuttavia su ipotesi che gli analisti di Equita SIM giudicano non conservative sul fronte dei tassi, visto che sconta nei prossimi anni un livello di Euribor superiore rispetto a quanto indicato dalla curva forward.

Banco BPM si aspetta di riuscire a mantenere una buona gestione dei costi operativi, visti in crescita dell’1% CAGR in arco piano, mentre sotto la linea operativa il costo del rischio è atteso rimanere su livelli contenuti.

Banco BPM: più dividendi nel nuovo piano

Come atteso, il piano di Banco BPM prevede un miglioramento della politica del dividendo, con una remunerazione complessiva 2023-2026 di 4 miliardi di euro, pari a oltre il 50% della capitalizzazione di mercato.

In particolare, la distribuzione complessiva sul 2024 è vista a circa 1,3 miliardi di euro, di cui 750 milioni di euro riferiti all’utile 2023, mentre è prevista l’introduzione dell’interim dividend e lo split dividendo/buyback verrà definito anno per anno.

La banca ha indicato un livello minimo di capitale del 13%, guidando però per un CET1 a fine piano al 14%.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il piano di Banco BPM sia coerente con la volontà di dare visibilità sulla capacità della banca di mantenere un’elevata profittabilità e remunerazione per gli azionisti anche in un orizzonte di medio termine.

Da verificare come Banco BPM riuscirà ad estrarre maggiore valore dalle fabbriche prodotto, vale a dire assicurazione, Wealth Management e Private Banking, che secondo Equita SIM rappresenta l’obiettivo più ambizioso del piano.

Conferma la view positiva su Banco BPM, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 6,1 euro.

Banco BPM: la view di Intesa Sanpaolo

Buone notizie per il titolo anche da Intesa Sanpaolo, che invita ad acquistare con un target price a 6,4 euro.

Commentando il piano di Banco BPM, gli analisti hanno parlato di obiettivi di redditività superiori del 16% rispetto al consensus, mentre il CET1 è leggermente più debole, probabilmente a causa della distribuzione del capitale superiore alle attese, che implica un payout medio del 67%, in linea con le loro aspettative.