La seduta odierna prosegue all'insegna del recupero per Banco BPM che risale la china dopo due giornate consecutive in calo.

Banco BPM recupera dopo due sedute in calo

Il titolo, dopo aver ceduto quasi un punto percentuale venerdì scorso, ha avviato gli scambi sulla parità oggi, per poi allungare progressivamente il passo.

Nel corso della mattinata Banco BPM è arrivato a toccare un top intraday a 3,153 euro, con un vantaggio di circa il 2,5%, per poi avviare un movimento a passo di gambero.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 3,089 euro, con un vantaggio dello 0,46% e circa 4,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 12,5 milioni.

Banco BPM frena dai top. Spread e BTP su binari opposti

Banco BPM si muove quasi in linea con il Ftse Mib, ma ha frenato dai top, complici anche i segnali contrastanti che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund sale dello 0,6% a 205,69 punti base, mentre gli acquisti sui BTP favoriscono un calo dei tassi, con il rendimento del decennale che scende dell'1% al 4,165%.

Banco BPM intanto finisce sotto la lente sulla scia di alcune dichiarazioni rilasciate dall'AD del gruppo.

Banco BPM: spunti dall'intervista all'AD

Nell'ambito di un'intervista apparsa su Il Corriere Economia, il CEO della banca ha fatto sapere che Banco BPM sta valutando di rimborsare anticipatamente più di un quarto dei 37 miliardi di euro di TLTRO ottenuti, dopo il cambio delle condizioni da parte della BCE, annunciato in occasione dell'ultimo meeting di politica monetaria.

Guardando alla chiusura del 2022, l'AD Castagna si aspetta che "gli ultimi tre mesi dell'anno siano nel segno della continuità con i primi nove, senza particolari contraccolpi sul costo del credito".

Soffermandosi su altri spunti emersi dall'intervista, gli analisti di Equita SIM evidenziano che secondo il CEO di Banco BPM, in questo contesto di mercato, una proroga delle moratorie, anche se non generalizzata e limitata ad alcune categorie, sarebbe vista favorevolmente.

Banco BPM non interessata a Bca MPS e Bca Popolare di Sondrio

Sul fronte M&A, Banco BPM non è intenzionata ad acquisire nuove realtà nel 2023, mancando le occasioni sul mercato.

In particolare, è stato ribadito che il gruppo non è interessato a Banca Monte Paschi, anche alla luce delle legacy della banca e nella volontà di non dover avviare un nuovo processo di ristrutturazione.

Similmente, Banco BPM non è interessata a Banca Popolare di Bari, considerando che la Puglia è un’area già presidiata in cui il gruppo non ha interesse a espandersi ulteriormente.

Banco BPM: dividendo super nel 2022 e 2023. Equita dice buy

Equita SIM continua a guardare con favore al titolo che offre peraltro un ottimo dividendo, con un rendimento atteso del 7,5% per il 2022 e addirittura del 9,2% per il 2023.

Non cambia la strategia bullish degli analisti che su Banco BPM mantengono invariato il rating "buy", con un prezzo obiettivo a 4,2 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 36% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Banco BPM: Hsbc e Deutsce Bank alzano il target

A puntare sul titolo è anche HSBC che nei giorni scorsi ha reiterato la raccomandazione "buy", con un target price ritoccato verso l'alto da 4,1 a 4,15 euro.

Si sono mossi nella stessa direzione i colleghi di Deutsche Bank che venerdì scorso ha rinnovato l'invito ad acquistare Banco BPM, con un fair value incrementato da 3,8 a 4,2 euro.

La banca tedesca ritiene che il titolo continuerà a performare meglio del mercato e secondo gli analisti il focus si sposterà dal derisking alla crescita dei ricavi.