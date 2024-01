Bper Banca: quali effetti del nuovo bond su dividendo?

La seduta odierna prosegue in maniera contrastata per i titoli del settore bancario e tra quelli che si muovono in positivo troviamo Bper Banca.

Bper Banca: timido recupero dopo il netto calo

Il titolo, reduce da una sessione pesante, visto che ieri ha lasciato sul parterre quasi quattro punti percentuali, oggi tenta un timido recupero.

Negli ultimi minuti, Bper Banca si presenta a 3,159 euro, con un lieve rialzo dello 0,19% e oltre 8,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 18,5 milioni.

Bper Banca: collocato con successo AT1 per 500 mln di euro

Bper Banca ha emesso ieri un AT1 per 500 milioni di euro, al fine di supportare i propri buffer di capitale.

L’emissione è attesa avere rating “B+” da parte di Fitch e sarà richiamabile dal 12 luglio 2029, a 5,5 anni dall’emissione.

La cedola è stata fissata all’8,375%, a un livello che gli analisti di Equita SIM considerano fair e in marcato calo rispetto all’IPT del 9%, come conseguenza della forte domanda da parte degli investitori, tenendo presente che il book ha superato l’ammontare emesso di 6 volte.

Equita SIM ricorda che fino a oggi Bper Banca aveva un solo AT1 di 150 milioni di euro, emesso nel 2019.

Bper Banca: la view di Equita SIM

L’emissione annunciata permetterà a Bper Banca di rafforzare il Tier 1 capital di 100 punti base, ricordando che era al 15,2% al terzo trimestre 2023, permettendo quindi di mantenere solidi buffer rispetto ai requisiti regolamentari e potenzialmente garantire maggiore remunerazione ai propri azionisti.

Resta immutata intanto la strategia di Equita SIM che su Bper Banca mantiene invariata la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 4,6 euro.