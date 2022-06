A dispetto dell'andamento negativo del Ftse Mib, si conferma in controtendenza il movimento di Bper Banca che anche oggi sta vivendo una seduta da protagonista.

Bper Banca in bella mosta sul Ftse Mib

Dopo aver chiuso la giornata di ieri con un rally di quasi tre punti percentuali, il titolo sembra voler replicare oggi.

Negli ultimi minuti Bper Banca si presenta a 1,9675 euro, con un rialzo dell'1,47% e oltre 10 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 12,5 milioni.

Il titolo mette a segno la migliore performance nel settore bancario e conquista la prima posizione nel paniere del Ftse Mib.

Bper Banca ignora impennata Spread e tassi BTP

Passano del tutto inosservate le indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario, con lo Spread BTP-Bund in rialzo del 2,72% a 218,9 punti base, mentre le vendite sui BTP portano i tassi a salire ancora, con il rendimento del decennale in rally del 4,42% al 3,642%.

Bper Banca: domani il business plan 2022-2025. Focus su strategia

Bper Banca mostra un andamento tonico in vista dell'importante appuntamento di domani, quando il gruppo sarà impegnato nel Capital Markets Day, in occasione del quale sarà presentato il nuovo business plan 2022-2025.

Il nuovo piano sarà l’occasione per presentare la strategia di gruppo, incorporando la recente acquisizione di Banca Carige, un’operazione che gli analisti di Equita SIM ritengono valida sia dal punto strategico che finanziario. Il deal inoltre lascia spazio per una buona generazione di sinergie.

Bper Banca: i temi hot del nuovo piano secondo Equita SIM

Secondo gli esperti della SIM milanese, gli altri principali elementi di attenzione del piano possano essere in primis l'impatto sul net interest income dal rialzo della curva dei tassi, ricordando che l'ultima indicazione è di un beneficio del 15% per 100 punti base di rialzo della curva.

Da segnalare anche la strategia per preservare/aumentare la penetrazione della clientela in un contesto economico sfidante.

Un alto elemento di attenzione è la spinta sul fronte commissionale, anche attraverso una gestione maggiormente integrata delle fabbriche prodotto.

A ciò si aggiunge l'efficienza operativa, alla luce delle azioni intraprese nei mesi scorsi, in particolare l’accordo per l’ottimizzazione del personale, e di maggiori investimenti in IT e digitalizzazione.

Equita SIM parla anche del continuo focus sull’asset quality, considerando l’obiettivo di ulteriore riduzione dell’NPE Ratio post acquisizione di Banca Carige.

Al 2024-25, su base standalone pre Carige, gli analisti della SIM milanese si aspettano una bottom line di circa 570-690 milioni di euro rispettivamente.

Sulla base delle stime preliminari sulle possibili sinergie con Banca Carige, a livello combined gli esperti vedono un utile netto 2024/2025 a circa 620/770 milioni di euro rispettivamente.

Il net interest income è visto a 1,9/2 miliardi di euro, il cost-income al 61%-59% e il coto del rischio a 58-57 punti base, con un Rote all'8% nel 2024 e al 9% nel 2025.

Bper Banca: le attese sul dividendo

Il 2022 sarà invece un anno di difficile lettura, considerando i numerosi elementi one-offs.

A livello di dividendo Equita SIM ipotizza un payout in progressiva crescita, al 50% al 2025 e una cedola quindi a 0,27 euro, con uno yield di circa il 14% e una distribuzione cumulata pari a circa 960 milioni di euro, vale a dire oltre il 35% della capitalizzazione di mercato durante l'arco del piano.

In attesa della presentazione di domani, la SIM milanese mantiene una view cauta su Bper Banca, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 2,2 euro.