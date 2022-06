Rovinoso sell-off su Bper Banca che affonda sul Ftse Mib dopo la presentazione del business plan: ecco cosa prevede e come hanno reagito gli analisti.

Un finale di settimana ad altissima tensione per Bper Banca che sta vivendo una seduta da dimenticare.

Bper Banca crolla sul Ftse Mib con forti volumi di scambio

In una giornata in cui le vendite colpiscono Piazza Affari in maniera decisa, spicca ancor più la pessima performance del titolo che accusa il ribasso più ampio nel settore bancario e il peggiore nell'intero paniere del Ftse Mib.

Reduce da due sessioni consecutive in positivo, dopo aver chiuso quella di ieri con un vantaggio di poco superiore al mezzo punto percentuale, Bper Banca oggi cade rovinosamente.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 1,7785 euro, con un affondo del 8,84% e volumi di scambio molto vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 16,5 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 12,2 milioni.

Bper Banca presenta il nuovo piano 2022-2025. Ecco i target

Bper Banca subisce questo duro sell-off dopo la presentazione del nuovo piano industriale 2022-2025, che vede un utile netto a fine piano a 800 milioni di euro, mentre nel 2024 il dato è atteso a 640 milioni.

I proventi operativi netti al 2025 sono visti a 4,37 miliardi di euro, contro i 4,29 miliardi nel 2024, mentre il risultato della gestione operativa è stimato a 1,84 miliardi di euro e il risultato della gestione post rettifiche a 1,25 miliardi.

Quanto allo stato patrimoniale, gli impieghi alla clientela sono attesi nel 2025 a 95 milioni di euro, il totale raccolta diretta raggiungerà i 111 milioni e la raccolta indiretta i 190 milioni.

Nel piano è confermata la solidità patrimoniale della banca, con un Rote al 2025 superiore al 10%, mentre l'Npe ratio lordo è atteso al 3,6%, il CET 1 ratio superiore al 13% sia nel 2024 che nel 2025.

Bper Banca: dividendo più che raddoppiato

Nel piano è previsto un payout ratio che salirà dal 20%, calcolato sull'utile ordinario, al 50% nel 2025.

Nell'arco del piano sono quindi contemplati dividendi complessivi per almeno 1 miliardo di euro, pari al 36% della capitalizzazione di mercato, poco oltre i 964 milioni messi in conto da Equita SIM.

Bper Banca: Equita SIM commenta il nuovo piano

Gli analisti di quest'ultima evidenziano che il business plan di Bper Banca si caratterizza per target al 2024-2025 complessivamente consistenti con le loro attese.

Le stime di piano sono leggermente superiori alle previsioni della SIM milanese a livello operativo, principalmente per maggiore crescita attesa sul fronte delle commissioni, mentre la bottom line è in linea per assunzioni più prudenti sul fronte del costo del rischio.

Il piano si basa su assunzioni complessivamente conservative sullo scenario macroeconomico, con una progressione dei tassi inferiore rispetto alle stime di mercato.

Equita SIM evidenzia altresì che il business plan è è basato sulle seguenti direttrici strategiche:

potenziamento e valorizzazione delle fabbriche prodotto, a supporto della

crescita delle commissioni;

maggiore digitalizzazione, con 500 milioni di investimenti IT;

razionalizzazione della rete ed efficientamento della struttura operativa.

Da segnalare infine che è confermato il focus sull’asset quality, con NPE Ratio a fine piano visto al 3,6%, contro il 4,9% del primo trimestre di quest'anno.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Bper Banca ribadisce il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 2,2 euro.

Bper Banca al vaglio di Kepler Cheuvreux

Bullish la strategia di Kepler Cheuvreux che sul titolo ha una raccomandazione "buy" e un target price a 2,4 euro, dopo che gil analisti hanno definito ben superiori alle attese i target del piano sull'utile netto 2024-2025.

Indicazioni positive anche da Jefferies che consiglia di acquistare Bper Banca, con un fair value a 3,3 euro.

Il broker fa sapere di essere piacevolmente sorpreso dal livello di utili cui punta la banca nel 2025, definendo al contempo significativa la nuova politica di distribuzione.