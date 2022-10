L'ultima seduta della settimana, che ha chiuso anche il mese di settembre, si è conclusa con il segno più per le Borse europee.

Si è mostrata più cauta delle altre quella londinese che ha visto il Ftse 100 accontentarsi di un lieve rialzo dello 0,18%, mentre il Dax e il Cac40 sono saliti dell'1,16% e dell'1,51%.

Ftse Mib in rialzo prima del week-end. Negativo il bilancio settimanale

Bene anche Piazza Affari dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 20.648 punti, con un progresso dell'1,45%, dopo aver toccato nell'intraday un massimo a 20.692 e un minimo a 20.415 punti.

Lo spunto rialzista registrato prima del week-end non ha tuttavia evitato una bilancio settimanale con il segno meno, visto che l'indice delle blue chip nelle ultime cinque sedute ha perso l'1,98% rispetto al close del venerdì precedente.

Ftse Mib: aggiornati i minimi dell'anno

Il Ftse Mib nelle prime due sessioni della scorsa ottava ha tentato un recupero verso area 21.500, per poi indietreggiare al di sotto dei 21.000 punti.

L'indice ha continuato così ad arretrare, arrivando a bucare i precedenti minimi dell'anno toccati a luglio in area 20.400, con un nuovo bottom poco sotto i 20.200 punti.

Da questo livello si è avuto un recupero verso i 20.650/20.700 punti in chiusura di settimana.

Ftse Mib: quadro tecnco peggiorato. Nuovi cali in vista?

Il Ftse Mib ha accusato un netto peggioramento del quadro tecnico e il rimbalzo cui ha dato vita prima del week-end, non è in alcun modo sufficiente a mettere al riparo dal rischio di nuovi cali.

Conferme in tal senso giungeranno subito in caso di ritorni sotto i minimi di luglio in area 20.400, preludio a un test del nuovo bottom a quota 20.200 punti.

L'eventuale abbandono di questo livello aprirà le porte ad una flessione ben più marcata che difficilmente sarà trattenuta da area 20.000.

La prima proiezione più credibile al ribasso è in area 19.500, in corrispondenza della quale il Ftse Mib dovrà reagire, pena una prosecuzione del ribasso verso i 19.000 e i 18.500 punti.

Ftse Mib: recupero credibile solo sopra i 21.000 punti

Un primo segnale più convincente di ripresa si avrà solo con un ritorno dei corsi sopra i 20.950/21.000 punti, per andare ad attaccare la resistenza dei 21.500 punti.

Oltre questo livello il Ftse Mib potrà avviarsi con passo più spedito verso i 22.000/22.200 punti, prima di ipotizzare allunghi più profondi verso area 23.000.

I dati macro USA

Per la prima seduta della prossima settimana, sul fronte macro USA si segnala il dato finale dell'indice PMI manifatturiero che a settembre dovrebbe calare a 51,8 punti, mentre l'indice ISM manifatturiero a settembre è atteso invariato a 52,8 punti.

Le spese per costruzioni ad agosto dovrebbe scendere dello 0,3% dopo la flessione dello 0,4% precedente.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

In Europa è atteso il dato finale dell'indice PMI manifatturiero di settembre che dovrebbe attestarsi a 48,5 punti.

In Germania l'indice PMi manifatturiero è visto a 48,3 punti e in Francia a 47,8 punti, mentre lo stesso dato in Italia dovrebbe calare da 48 a 47,5 punti.

Da segnalare in avvio di settimana una riunione dell'Eurogruppo alla quale parteciperà anche Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari è in agenda lo stacco del dividendo di Elica nella misura di 0,06 euro per azione.

Sotto la lente Stellantis in attesa dei dati sulle vendite di auto in Italia con riferimento al mese di settembre.