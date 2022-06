Enel conclude il processo di cessione delle attività in Russia: quali impatti sul dividendo? Per gli analisti il titolo offre un ottimo upside.

Quest'ultima seduta della settimana prosegue in rialzo per Enel che, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un ribasso di quasi tre punti percentuali risale la china oggi.

Enel in recupero dopo il calo di ieri

Il titolo negli ultimi minui si presenta a 5,478 euro, con un vantaggio dell'1,44% e oltre 20,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 25 milioni.

Enel si mostra leggermente più cauto del Ftse Mib e resta più indietro rispetto alle altre utility che mostrano un andamento vivace sulla scia degli ottimi segnali che arrivano dal mercato obbligazionario.

Enel sostenuto dall'euforia dei BTP. Crolla lo Spread

Lo Spread BTP-Bund crolla del 6,76% a 201,3 punti base e forti acquisti si riversano sui BTP, con il rendimento del decennale che affonda del 5,5% al 3,676%.

Enel intanto finisce sotto la lente sulla scia delle novità annunciate ieri in serata, a mercati chiusi.

Enel cede attività in Russia a Lukoil e Gazprom

Il colosso elettrico ha reso noto di aver firmato gli accordi relativi alla cessione dell’intera partecipazione da esso detenuta nel capitale sociale di PJSC Enel Russia.

In particolare, Enel ha sottoscritto due distinti accordi, rispettivamente, con PJSC Lukoil (Lukoil) e il Closed Combined Mutual Investment Fund Gazprombank-Frezia, per la cessione dell'intera partecipazione del 56,43% detenuta in Enel Russia.

L'operazione prevede un corrispettivo totale pari a circa 137 milioni di euro che sarà corrisposto al closing.

Con il completamento dell'operazione, Enel cederà tutti i suoi asset di generazione elettrica in Russia, che includono circa 5,6 GW di capacità convenzionale e circa 300 MW di capacità eolica in diverse fasi di sviluppo, garantendo continuità ai propri dipendenti e clienti.

Enel: effetti positivi e negativi della cessione

Si prevede che l’operazione complessiva, includendo l'effetto della perdita di controllo su Enel Russia, genererà un effetto positivo sull’indebitamento finanziario netto consolidato del gruppo Enel per circa 550 milioni e un impatto negativo sull'utile netto reported di circa 1,3 miliardi.

Con gli accordi annunciati ieri, si conclude il processo di cessione delle attività in Russia, già iniziato da Enel negli anni passati con l’intenzione di uscire dal paese e ribadito dalla società come conseguenza degli eventi geopolitici tra Russia/Ucraina.

Enel: focus Equita su riduzione debito e conseguenze per il dividendo

Da ricordare che gli impatti dell’operazione erano già stati anticipati da Enel nelle scorse settimane.

Secondo gli analisti di Equita SIM è positiva la riduzione del debito per Enel, considerata ormai la minima contribuzione degli asset russi e l’intenzione di migliorare ulteriormente il profilo ESG del gruppo che esce quindi dalle centrali termoelettriche per 5,6GW.

La SIM milanese spiega che il write down delle riserve è una posta non ricorrente che non impatta la distribuzione dei dividendi, al pari degli altri write down fatti sulle attività termoelettriche di Enel negli anni scorsi.

L’uscita dalla Russia rimuoverà inoltre le critiche mosse al gruppo per il mantenimento delle quote nell’attuale contesto geopolitico.

Enel: un titolo appetibile con un ottimo upside

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Enel mantiene una strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 8,1 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 48% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.