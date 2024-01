Enel penalizzato da stacco dividendo. Un titolo da evitare?

Enel perde terreno in avvio di settimana e occupa l'ultima posizione nel paniere delle blue chip.

Avvio di settimana in calo per Enel che, sulla scia della debolezza del Ftse Mib, rivede il segno meno dopo il recupero di venerdì.

Enel torna giù dopo il rimbalzo di venerdì

Il titolo, prima del week-end, è salito dello 0,6%, reagendo dopo tre sessioni consecutive in calo, ma oggi ha imboccato nuovamente la via delle vendite.

Negli ultimi minuti Enel viene fotografato a 6,344 euro, con una flessione dell'1,6% e oltre 16 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 21,5 milioni.

Enel tra i peggiori del Ftse Mib, malgrado calo tassi BTP

Il titolo accusa la peggiore performance nel settore utility e nell'intero paniere delle blue chip.

Enel non è aiutato dalle indicazioni che giungono dal mercato obbligazionario, che pure sono contrastanti.

Lo Spread BTP-Bund si allarga e sale dello 0,42% a 153,82 punti base, mentre gli acquisti sui BTP favoriscono un calo dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni perde l’1,3% al 3,833%.

Enel in rosso più del Ftse Mib da inizio anno

Enel però non beneficia di queste buone notizie dal fronte dei tassi, confermandosi in territorio negativo, così come è preceduto dal segno meno anche il bilancio da inizio anno.

Il titolo, infatti, mostra una minore forza relativa rispetto al Ftse Mib, che da inizio 2024 mostra un calo dello 0,47%, mentre per Enel il rosso è nell’ordine del 5,24% rispetto ai prezzi correnti a Piazza Affari.

Enel: oggi lo stacco del dividendo

Il titolo oggi perde terreno dopo lo stacco dell’acconto sul dividendo 2024, annunciato in occasione della presentazione dei conti dei primi nove mesi del 2023.

Nel dettaglio, oggi Enel ha staccato una cedola di 0,215 euro, da mettere in pagamento mercoledì 24 gennaio.

L’acconto odierno è in rialzo del 7,5% rispetto a quello distribuito a gennaio 2022 pari a 0,2 euro e in rapporto ai valori del close di venerdì scorso di Enel, pari a 6,662 euro, offre un rendimento pari al 3,23%.

Enel: quando il saldo del dividendo?

Da ricordare che il Cda ha già comunicato la data dello stacco del saldo del dividendo, fissata per il 22 luglio prossimo, con pagamento due giorni dopo, il 24 luglio.

L’entità della cedola sarà resa nota il prossimo 23 maggio, in occasione dell’assemblea degli azionisti di Enel che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2023, ma anche a deliberare in merito alla proposta di destinazione dell’utile d’esercizio.

Enel tra i top picks 2024 di Mediobanca

Intanto, indicazioni bullish per il titolo sono arrivate nei giorni scorsi da Mediobanca Research, i cui analisti hanno reiterato la raccomandazione “outperform”, confermandolo tra le loro top picks per il 2024.