In una giornata ni cui le vendite stanno avendo la meglio a Piazza Affari, a perde terreno è anche Enel che rivede il segno meno dopo tre giornate consecutive in salita.

Enel tira il fiato dopo tre rialzi di fila

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un vantaggio di oltre un punto percentuale, il titolo oggi ha imboccato da subito la via delle vendite.

Negli ultimi minuti Enel si presenta a 4,51 euro, con un calo dell'1,8% e oltre 7,8 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni.

Il titolo, dopo essere stato il migliore tra le utility ieri, accusa oggi una delle peggiori performance, mostrando maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Enel: oggi i conti. Equita SIM si aspetta un trimestre debole

Enel resta sotto la lente nel giorno in cui saranno diffusi i conti del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano una trimestrale debole, in considerazione delle condizioni di mercato difficili, in particolare sulle attività retail e sulla gestione del circolante.

Con riferimento ai primi nove mesi dell'anno, l'utile netto ordinario dovrebbe calare del 10% a 2,98 miliardi di euro e l'Ebitda ordinario salire dell'1% a 12,7 miliardi di euro.

L'indebitamento finanziario netto è atteso a 69 miliardi di euro, in ulteriore crescita rispetto ai 62 miliardi del primo semestre di quest'anno.

Enel: ecco cosa ha impattato sui conti del gruppo

A livello geografico la SIM milanese si aspetta un andamento debole in Italia, con una flessione del 22,7%, compensato dalla buona performance di Spagna e America Latina, in linea con quanto già avvenuto durante i primi 6 mesi dell’anno.

Da un punto di vista operativo, gli esperti ritengono che i risultati saranno impattati da vari fattori: le scarse produzioni idro a -34% in Italia e -30% Spagna, la contrazione dei margini retail, a fronte del picco di costo commodity sui contratti forward a prezzo fisso e come conseguenza dell’impossibilità di rivedere i contratti post divieto regolatorio.

A ciò si aggiunge l’aumento degli accantonamenti e l'incremento delle minorities in conseguenza del maggior contributo atteso da parte di America Latina e dell'area iberica.

Attso un debito in deciso rialzo. Ecco i motivi

In linea con quanto emerso già nella semestrale, e sulla base delle indicazioni degli operatori di mercato nelle scorse settimane, la SIM milanese si aspetta un significativo incremento del debito di Enel, che sarà impattato da vari elementi.

In primis il deterioramento del circolante sui maggiori costi di approvvigionamento per gli elevati prezzi energetici e in secondo luogo dall’andamento dei cambi sullo stock di debito in valuta.

Da segnalare anche gli effetti del "tariff deficit" Spagnolo che per gli esperti rientrerà solo nei prossimi mesi, ricordando che tra i fattori impattanti del debito c'è anche il pagamento del dividendo a luglio scorso nella misura complessiva di 2 miliardi di euro.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano un recupero del circolante durante il quarto trimestre dell’anno, sia per le cessioni già effettuate, con cash in nel quarto trimestre per 3 miliardi di euro, sia per le azioni di efficientamento attivate dal management.

Enl: Equita SIM taglia il target, ma il buy resta per l'ottimo dividendo

Gli esperti però ritengono che la stima sul debito pari a 62 miliardi di euro a per il 2022 sia troppo contenuta.

Per questo motivo peggiorano quindi la loro previsione a 64 miliardi di euro, abbassando il prezzo obiettivo di Enel del 6,7% a 7 euro, mentre resta invariata la raccomandazione "buy".

La view bullish trova conferma anche alla luce di un dividendo molto appetibile, visto che le attese per quello a valere sul bilancio 2022 parlano di una cedola in crescita a 0,4 euro, contro gli 0,38 euro del 2021, con un rendimento spettacolare all'8,85% rispetto agli attuali valori di Enel a Piazza Affari.