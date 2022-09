Enel in rialzo anche oggi, ma meno del Ftse Mib e delle altre utility. Per gli analisti la valutazione è interessante, ma occhio ad alcuni pericoli.

Anche la seduta è vissuta in positivo da Enel che guadagna terreno per la terza giornata di fila.

Dopo aver archiviato la sessione di ieri con un progresso di oltre un punto percentuale, il titolo ha imboccato anche oggi la via dei guadagni.

Enel in rialzo per la terza seduta di fila

Negli ultimi minuti Enel si presenta a 4,8425 euro, con un vantaggio dello 0,76% e oltre 10 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni.

Enel mostra meno forza relativa rispetto al Ftse Mib, ma anche in confronto al settore di riferimento, rimanendo indietro rispetto alle altre utility.

Il titolo non mostra vivacità dopo le indicazioni incoraggianti arrivate dalla Infrastructure conference di Borsa Italiana.

Enel: indicazioni incoraggianti dalla Infrastructure conference

Equita SIM si sofferma su alcuni temi emersi in occasione del meeting, evidenziando in primis che il tema dei collaterali a garanzia per agire sui mercati a termine è rilevante.

Il vincolo sulla liquidità lasciata come collaterale (obbligatorio) è significativo sulle possibilità di agire delle aziende.

A prezzi intorno a 200-220MWh euro per il gas. Enel non ha tensioni, ma intorno ai 300 €/MWh l’impegno di liquidità è rilevante.

Occorre un intervento del Governo per agire sulle garanzie, ricordando che il tema dei collaterali è infatti solo provvisorio fino alla chiusura dei contratti. A livello Europeo sono intrappolati 200 miliardi di euro di liquidità.

Da evidenziare che oggi c’è tensione sulle produzioni anche per l’incertezza regolatoria sulle compensazioni per l’attivazione di centrali non efficienti. Anche in questo caso l’incertezza normativa sta pesando sull’andamento dei prezzi di mercato.

Enel rivedrà lasua politica di investimento. Dividendo al sicuro

Dall'incontro di ieri è emerso altresì che il nuovo piano vedrà alcuni cambiamenti sulla politica di investimento.

Considerata la situazione di mercato e il crescente indebitamento, aumenterà la quota di investimenti in co-development (minorities) e verrà rivista l’allocazione geografica.

Al momento non sono previste modifiche della politica di dividendo: il debito di Enel è compatibile con il livello di esposizione regolata degli assets e le guidance sono confermate, in assenza di ulteriori interventi regolatori.

Enel: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che Enel sconti ampiamente l’attuale situazione di mercato e che la valutazione sia interessante.

Al contempo però gli esperti credono anche che il titolo rimanga esposto nel breve termine alle incertezze sulla volatilità e pagamenti (tema debito) e ai possibili interventi regolatori nel settore.

Nessuna modifica intanto alla strategia suggerita da Equita SIM che per Enel ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 7,5 euro.