Enel: dividendo goloso. Ecco le altre ragioni per comprarlo

Anche la seduta odierna prosegue in lieve calo per Enel che continua a muoversi sotto la parità, sostanzialmente in linea con il Ftse Mib.

Enel in calo anche oggi

Il titolo, dopo aver ceduto circa tre quarti di punto venerdì scorso arretra anche oggi e si presenta negli ultimi minuti a 6,651 euro, con un ribasso dello 0,28% e circa 5,5 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni.

Enel si mostra fiacco e intanto finisce sotto i riflettori di Equita Sim, che hanno raccolto in una nota i principali messaggi emersi da un incontro con gli investitori Italia, post presentazione del piano strategico.

Enel: spunti da un incontro con gli investitori

Il 2024 ha una buona visibilità, grazie allo scenario favorevole, alle azioni intraprese su efficientamenti e cessioni, alle vendite forward e alle azioni commerciali. Confermato quindi che il 2024 vedrà un dividendo in crescita grazie sia alla generazione di cassa attesa dal business operativo, sia dai cash-in delle cessioni.

Gli analisti di Equita SIM stimano un dividendo sul 2024 di 0,46 euro per azione, con un rendimento implicito del 6,9%.

La posizione debitoria attesa a 2,3 volte il rapporto debito/Ebitda a fine piano è molto solida, con il rating di S&P leggermente ridotto a “BBB” da “BBB+”, ma confermato invece da Moody’s a “Baa1” con outlook invariato.

Dall’incontro è emerso anche che il focus sugli investimenti in network segue la necessità di interventi sulle reti per il processo di elettrificazione.

Enel si focalizzerà sugli assets che garantiscono maggior rischio/rendimento, ad esempio in resilienza delle reti al sud.

Il focus sulla crescita RES rimane, ma con criteri di investimenti più flessibili, per migliorare il profilo di rischio/rendimento. Sulla velocità degli investimenti RES continuano a pesare i ritardi autorizzativi.

Enel: focus su cessioni e taglio costi

Il processo di dismissioni in atto è confermato e per il futuro le decisioni su possibili

cessioni/asset rotation saranno “opportunistiche” in base alle condizioni dei mercati, con gli analisti di Equita SIM che ritengono che Enel abbia ulteriori possibilità di efficientamento/razionalizzazione in America Latina.

L’attività sul taglio dei costi, nell’ordine di 1,2 miliardi di euro in arco piano, riguarderà tutte le linee e i processi.

Dei risparmi attesi, circa 200 milioni di euro sono stati già realizzati, 400 milioni arriveranno dai processi IT ed il resto dalla migliore revisione dei processi di insourcing/outsourcing e dagli efficientamenti.

Enel spingerà molto sulle attività commerciali e sulla segmentazione della clientela

per concentrarsi sui clienti piuù profittevoli.

L’offerta di prodotti verrà ampliata anche a contenuti innovativi e allo scopo di stimolare la domanda elettrica.

Enel manterrà la profittabilità del segmento in arco piano. Il gruppo ha tutti gli strumenti per mantenere ed espandere le proprie quote di mercato anche attraverso il processo di liberalizzazione in corso in Italia.

Secondo gli analisti di Equita SIM, i messaggi emersi dall’incontro confermano sostanzialmente una capital allocation più bilanciata con un forte focus alla profittabilità degli investimenti e alla sostenibilità finanziaria.

Enel: dividendo è uno dei motivi per un buy

La SIM milanese conferma la view positiva su Enel e ritiene che la società sia ben posizionata per cogliere i benefici dal processo di decarbonizzazione in corso, con una lunga base clienti su cui far leva sull'atteso incremento delle FER.

Enel offre tassi di crescita interessanti, trainati da driver visibili e un interessante dividend yield che si attesta al 6,9%-7,5% nel periodo, che potrebbe essere soggetto a re-rating.

Secondo gli analisti, il colosso elettrico ha un approccio più equilibrato, con una maggiore attenzione alla generazione di cassa e alla flessibilità degli investimenti, una forte posizione di liquidità per evitare rifinanziamenti a breve termine, una maggiore esposizione ai business regolamentati e all'Europa rispetto al vecchio piano, e una leva finanziaria inferiore a 2,4 volte.

Infine, gli analisti evidenziano che il titolo tratta oggi a multipli interessanti a 10,2 volte e 6,4 volte il multiplo enterprise value/Ebitda misurati sul 2024, con un rendimento del 6,9% e una leva stabile.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Enel ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 7,3 euro