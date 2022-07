Enel rimbalza dopo ben 5 sedute in rosso culminate nell'affondo di ieri: ultimi acquisti utili per incassare la cedola. Ecco cosa c'è da sapere.

Cedola in arrivo

La seduta si avvia alla conclusione all'insegna di un netto recupero per Enel che risale la china dopo ben cinque giornate consecutive in ribasso.

Enel in rally dopo il crollo di ieri

Non più tardi di ieri il titolo ha accusato un crollo del 5,7%, riportandosi su valori di prezzo lasciati alle spalle a dicembre 2018 e mai più rivisti da allora.

Quest'oggi Enel trova la forza per rimbalzare e sale del 3,45% a 5,002 euro, con oltre 21 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 25 milioni.

Enel approfitta del calo dei tassi BTP. In salita lo Spread

Al pari di altre utility, anche Enel si avvantaggia del calo dei tassi favorito dagli acquisti sui BTP che vedono il rendimento del decennale scendere dell'1,95% al 3,361%. Male invece lo Spread BTP-Bund che si muove in direzione opposta e sale dello 0,68% a 223,7 punti base.

Enel: finalizzata l'acquisizione di Mooney

Enel ed Intesa Sanpaolo hanno ufficializzato ieri la chiusura dell`acquisizione di Mooney, ricordando che l'operazione era già stata annunciata nei mesi scorsi. Il colosso elettrico rileverà il 50% di Mooney, mentre la banca guidata da Messina il 20%.

Post operazione, sia Enel che Intesa Sanpaolo possederanno il 50% della società, ricordando che la banca aveva già il 30% del gruppo.

L`enterprise value dell`operazione è di 1,385 miliardi di euro per il 100% di Mooney, a fronte di un Ebitda stimato in circa 110 milioni di euro.

Equita SIM evidenzia che come parte integrante della transazione, Enel cederà a Mooney tutte le attività payments di EnelX per una valorizzazzione di 140 milioni di euro.

Confermata intanto la view positiva su Enel che secondo la SIM milanese merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 8,1 euro.

Enel: lunedì il saldo del dividendo. Tutti i dettagli

Intanto a mantenere alta l'attenzione sul titolo e a favorire gli acquisti è anche l'appuntamento in agenda il 18 luglio.

Lunedì prossimo Enel staccherà il dividendo che sarà messo in pagamento due giorni dopo, mercoledì 20 luglio.

Nel dettaglio si tratta del saldo di quest'anno, pari a 0,19 euro, valore che rapportato alle attuali quotazioni di Enel si traduce in un rendimento pari al 3,8%.

Il titolo aveva già staccato l'acconto il 24 gennaio scorso, nella stessa misura di 0,19 euro, per una cedola complessiva quindi di 0,38 euro che offre uno yield su base annua del 7,6% ai prezzi correnti di Enel.