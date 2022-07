Chiusura positiva oggi anche per Enel che, dopo due sessioni in calo, trova la forza per reagire.

Enel risale con forti volumi

Il titolo, dopo aver archiviato la seduta della vigilia con un affondo di quasi quattro punti percentuali, oggi ha mostrato un andamento cautamente rialzista per buona parte della seduta, per poi accelerare al rialzo nel pomeriggio.

A fine giornata Enel si è fermato a 5,176 euro, con un progresso dell'1,95% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato circa 33 milioni di azioni, ben al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni.

Da notare che i volumi trattati oggi sono stati superiori a quelli della vigilia, con poco più di 30 milioni scambiati in una giornata in netto calo, al termine della quale il titolo ha lasciato sul parterre quasi quattro punti percentuali.

Enel rimbalza dai minimi di dicembre 2018 con calo tassi BTP

I maggiori scambi registrati nella seduta positiva di oggi potrebbero far ben sperare, ma è bene essere estremamente cauti.

Ricordiamo che proprio oggi nell'intraday ha toccato un bottom a 5,07 euro, tornando su valori di prezzo che non si vedevano da dicembre 2018.

Da questo livello Enel ha avviato un bel recupero, mostrando più forza del Ftse Mib, anche grazie al sostegno arrivato dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund è calato dello 0,38% a 207,6 punti base, mentre gli acquisti sui BTP hanno favorito una riduzione dei tassi, con il rendimento del decennale che ha riportato una flessione dell'1,27% al 3,253%.

Enel: il 18 luglio il saldo sul dividendo 2022. Ecco quanto rende

Tornando a Enel, non è da escludere che possa essere oggetto di ulteriori acquisti nei prossimi giorni, in vista dell'appuntamento del 18 luglio.

In tale data, infatti, il titolo staccherà il saldo sul dividendo che sarà messo in pagamento due giorni dopo, il 20 luglio.

Ricordiamo che Enel a gennaio scorso ha pagato l'acconto sulla cedola 2022 nella misura di 0,19 euro per azione.

Il saldo in arrivo il 18 luglio sarà della stessa entità, quindi 0,19 euro per azione, e rapportando questa cedola ai valori del close odierno di Enel si ottiene un rendimento del 3,67%.

Considerando l'intero dividendo di quest'anno, pari a 0,38 euro, sempre con riferimento alle quotazioni correnti, il rendimento complessivo è del 7,34%.

Da ricordare, infine, che quest'anno Enel ha offerto ai suoi azionisti una cedola in crescita del 6,14% rispetto a quella del 2021, pari a 0,358 euro.