Tra le blue chip più di qualcuna oggi si è mossa in controtendenza rispetto al Ftse Mib, ma una in particolare è da seguire con interesse.

Tra le blue chip che oggi non sono riuscite a sintonizzarsi con il Ftse Mib troviamo anche Generali che ha occupato una delle ultime posizioni nel paniere di riferimento.

Generali cala in controtendenza sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di poco più di mezzo punto percentuale, oggi ha imboccato nuovamente la via delle vendite.

A fine giornata Generali si è presentato al close a 14,87 euro, con un calo dell'1,13% e circa 2,9 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,2 milioni.

Generali: Moody's conferma rating e outlook

Generali continua a rimanere sotto la lente dopo la buona notizia arrivata circa due settimane fa da Moody's, che ha deciso di confermare il rating sulla solidità finanziaria dl gruppo ad "A3" con outlook stabile.

La valutazione non è cambiata in seguito alla riduzione dell'outlook sull'Italia da "stabile" a "negativo".

Moody's ha spiegato che il rating di Generali si posiziona al di sopra di quello sovrano, grazie alla capacità della compagnia triestina di fronteggiare uno scenario di crisi dei titoli di Stato italiani.

Compra, vendi e conserva crypto in maniera regolamentata e sicura. Investi in crypto attraverso ETP: Bitcoin, Ethereum & co. sono custoditi in cold wallet da istituti regolamentati e tenuti al sicuro dalla banca depositaria.

Con investimenti o piani di risparmio a partire da 1 €, puoi immergerti nella famiglia Bitcoin, Ethereum e Solana e molte altre criptovalute.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Generali: gli ultimi aggiornamenti sul piano di buy-back

A mantenere alta l'attenzione su Generali è anche il piano di buy-back da 500 milioni di euro annunciato a fine 2021 e iniziato lo scorso 3 agosto.

Nell'ambito del piano di riacquisto di azioni proprie, finalizzato alla cancellazione delle stesse come parte dell'implementazione del piano strategico 2022-2024, Generali ha acquistato tra il 16 e il 19 agosto scorsi 1.166.122 azioni proprie.

Lo shopping è avvenuto a un prezzo medio ponderato di 15,36 euro, per un controvalore complessivo di 17.907.198,05 euro.

Generali: bullish la view di Bca Akros e di Intesa Sanpaolo

Sulla scia dei recenti acquisti effettuati da Generali, gli analisti di Banca Akros hanno confermato una view bullish sul titolo, apprezzando al contempo la decisione di Moody's di non modificare l'outlook sul gruppo.

La raccomandazione degli analisti è rimasta invariata ad "accumulate", con un prezzo obiettivo a 21 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 40% ripetto alle quotazioni correnti a Piaza Affari.

Positivo anche il giudizio di Intesa Sanpaolo che suggerisce di aggiungere Generali in portafoglio, con un target price a 18 euro.

Generali: cauto il giudizio di Mediobanca

Meno entusiastica la view di Mediobanca Securities che a Generali assegna un raccomandazione "neutral", con un fair value a 19 euro, lasciando invariate entrambe queste indicazioni dopo gli ultimi aggiornamenti sull'andamento del piano di buy-back.

Generali: per UBS è neutral, ma dividendo ha forte appeal

Non si sbilancia sul titolo neanche UBS che copre Generali con un rating "neutral" e un prezzo obiettivo a 17,2 euro.

La banca elvetica richiama l'attenzione sull'ottimo dividendo staccato dal titolo che per quest'anno offre un rendimento del 7,5% e per il prossimo del 7,8%, due livelli molto elevati che si collocano ai vertici degli yield più generosi tra i titoli del Ftse Mib.