Generali ancora su dopo i dati 2023. Dividendo oltre stime

Generali ha chiuso in positivo per la terza seduta di fila, supportato dai risultati dello scorso anno.

Ancora una seduta in luce verde per Generali che ha guadagnato terreno per la terza giornata consecutiva.

Il titolo, dopo aver avviato la settimana ieri con un progresso di poco inferiore a mezzo punto percentuale, ha mostrato un andamento simile oggi.

Generali si è fermato a 22,42 euro, con un vantaggio dello 0,54% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato oltre 5 milioni di azioni contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Generali: i risultati del 2023

Generali guadagna ancora terreno dopo la diffusione dei conti del 2023, chiuso con un utile netto normalizzato record, in aumento del 14,1% a 3,575 miliardi di euro.

Il risultato operativo è aumentato del 7,9% a 6,9 miliardi di euro, mentre i premi lordi sono cresciuti del 5,6% a 82,5 miliardi di euro.

Il Combined ratio mostra un miglioramento al 94%, mentre il Solvency Ratio è sceso dal 221% al 220%.

Sulla scia dei risultati conseguiti nel 2023, il Cda ha deciso di proporre all’assemblea la distribuzione di un dividendo di 1,28 euro, in rialzo del 10,3% rispetto all’anno precedente, al di sopra delle stime del consensus che vedevano in media una cedola pari a 1,25 euro.

Con riferimento al solo quarto trimestre dello scorso anno, Generali ha evidenziato un utile netto adjusted di 594 milioni di euro, un utile operativo di 1,779 miliardi di euro, un utile operativo vita di 949 milioni e un utile operativo danni di 747 milioni di euro.

Secondo gli analisti di Equita SIM, i numeri del quarto trimestre sono stati leggermente superiori alle attese a livello operativo, con migliore performance sia nel Danni che nel Vita, mentre il l’utile netto netto adjusted è stato inferiore alle attese.

A livello operativo, il business Vita ha riportato una performance del 6% superiore alle attese, mentre sul fronte della nuova produzione, le indicazioni sono leggermente inferiori alle attese.

Come atteso, la raccolta netta risente ancora dei deflussi sui prodotti Savings e anche nel quarto trimestre è negativa per 119 milioni di euro, pur mostrando un trend di rallentamento rispetto a quanto osservato nei trimestri precedenti.

Gli analisti di Equita SIM non cambiano idea su Generali, ribadendo la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 21,5 euro.

Generali: la view di Mediobanca e Jefferies

Cauti anche i colleghi di Mediobanca Research che sul titolo hanno un rating “neutral”, con un target price a 22 euro.

Per gli analisti i conti del gruppo sono stati in linea con le attese, con un dividendo leggermente migliore del previsto.

Non si sbilanciano neanche gli analisti di Jefferies che coprono Generali con una raccomandazione “hold” e un fair value a 22 euro, sulla scia delle positive indicazioni relative all’utile netto, accomapagnate da un dividendo superiore alle aspettative.

Generali: il giudizio di Barclays

Bearish la strategia di Barclays che consiglia di sottopesare Generali, con un prezzo obiettivo a 20 euro.

Il broker ha definito buoni i conti del quarto trimestre della compagnia triestina, ma la sorpresa sul dividendo, più alto del consenso, è stata inferiore rispetto ai competitors.

Generali: bullish la view di Banca Akros

Diametralmente opposto il giudizio di Banca Akros che al contrario di Barclays suggerisce di accumulare Generali, con un target price a 24,2 euro.

Secondo gli analisti, i risultati del quarto trimestre 2023 e il dividendo per azione sono stati leggermente migliori delle attese.