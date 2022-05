Generali sale in controtendenza e conquista la vetta del Ftse Mib sulla scia della trimestrale. Le reazioni dei broker e le strategie da seguire.

In una giornata in cui le vendite continuano a dominare la scena a Piazza Affari, tra le blue chips spicca Generali che sale in controtendenza rispetto al mercato e conquista la prima posizione nel paniere del Ftse Mib.

Generali in maglia rosa sul Ftse Mib

Il titolo non più tardi di ieri ha ceduto lo 0,55%, prestando il fianco ad alcune prese di profitto dopo tre rialzi consecutivi, e oggi ha ripreso la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 18,25 euro, con un vantaggio dell'1,39% e circa 4 milioni di azioni trattate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 7,4 milioni.

Generali: i conti del primo trimestre

Generali si spinge in avanti sulla scia dei conti del primo trimestre, chiuso con un utile netto in calo del 9,3% a 727 milioni di euro.

Il dato ha risentito delle svalutazioni sugli investimenti russi per 136 milioni di euro, al netto dei quali l'utile netto sarebbe pari a 836 milioni di euro.

Il risultato operativo è salito dell'1% a 1,626 miliardi di euro e nel segmento vita la crescita del risultato operativo è pari 842 milioni di euro, in aumento del 7%, mente nel danni è in rialzo dll'1% a 699 milioni di euro.

I premi lordi sono saliti del 6,1% a 22,322 miliardi di euro, mentre la raccolta netta Vita del 19,3% a 3,9 miliardi.

Il Combined Ratio si attesta al 90,4%, in ascesa del 2,4%, mentre il Solvency Ratio è pari al 237%, contro il 227% di fine 2021.

Generali: Equita SIM commenta la trimestrale

Gli analisti di Equita SIM parlano di un primo trimestre sostanzialmente consistente con le loro attese, posizionate nella parte alta del consensus in termini di bottom line.

L’utile operativo è leggermente superiore alle previsioni, mentre a livello divisionale, la SIM milanese segnala la sorpresa positiva della divisione P&C, grazie a un andamento tecnico migliore delle attese con il Combined Ratio al 90.4%.

Sostanzialmente allineata alle attese la performance del Vita, con indicazioni complessivamente positive sulla nuova produzione.

La bottom line è leggermente inferiore delle attese e ha risentito di svalutazioni legate alla Russia per 136 milioni di euro.

Quanto all'outlook, Generali ha ribadito i target di piano che per il periodo 2021-2024 prevedono un tasso composto annuo di crescita dell'eps pari al 6%-8%, con dividendi cumulati a 5,2-5,6 miliardi di euro.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Generali mantiene un giudizio cauto, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 20,3 euro.

Generali: la view di BofA, Jefferies e di Morgan Stanley

Prudenti anche i colleghi di Bank of America che sul titolo hanno reiterato il rating "neutral", con un target price a 21,7 euro.

La banca USA ha definito eccellenti i conti di Generali, richiamando l'attenzione sul Solvency che dovrebbe fornir una solida base per ogni volatilità macro in vista.

Ad apprezzare i conti è stata anche Morgan Stanley che sul titolo ha una raccomandazione "equalweight", con un fair value a 23 euro.

La banca USA ha definito forte la trimestrale e superiore alle attese del consensus.

Positivo anche il commento di Jefferies, i cui analisti hanno evidenziato che Generali sta performando eccezionalmente bene e sembra non penalizzata dalle dispute a livello di board.

Il broker ha ribadito la raccomandazione "hold" sul titolo, con un prezzo obiettivo a 17,5 euro.

Generali: bullish la strategia di Berenberg e JP Morgan

Bullish la strategia di Berenberg che consiglia di acquistare con un target price a 22,6 euro.

Secondo gli analisti l'elevato livello del Solvency potrebbe implicare una più rapida crescita del dividendo.

Infine, a scommettere sul titolo è anche JP Morgan che ha un rating "overweight", con un fair value a 23 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 25% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

La banca USA spiega che rispetto al consenso, Generali sta mostrando una performance più forte nella maggior parte delle linee di business, con "margini sottostanti migliori delle attese nel Danni.