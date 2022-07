Anche la seduta odierna prosegue in calo per Intesa Sanpaolo che, al pari degli altri bancari, risente della negativa intonazione del Ftse Mib.

Intesa Sanpaolo in calo per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver ceduto quasi un punto e mezzo percentuale ieri, perde terreno per la terza seduta di fila oggi.

Negli ultimi minuti Intesa Sanpaolo è fotografato a 1,6836 euro, con un calo dell'1,41% e oltre 58,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 116 milioni.

Intesa Sanpaolo poco influenzato da Spread e BTP

Il titolo, pur avendo recuperato dai minimi intraday, si conferma debole, non trovando particolare supporto nelle indicazioni contrastanti che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si presenta appena sotto la parità e cala dello 0,1% a 207 punti base, mentre qualche vendita sui BTP favorisce una risalita dei tassi, con il rendimento del decennale che avanza dello 0,69% al 3,205%.

Intesa Sanpaolo: il 29 luglio la trimestrale. Le attese di Equita SIM

Intesa Sanpaolo è finito intanto sotto i riflettori di Equita SIM, in vista dell'appuntamento in agenda il prossimo 29 luglio, quando il gruppo alzerà il velo sui conti del secondo trimestre dell'anno.

Complessivamente gli analisti si aspettano un buon trimestre sul fronte operativo, coerente con le loro stime per l'intero 2022.

A livello di net interest income, gli esperti della SIM milanese non ritengono che l’incremento della curva dei tassi abbia già mostrato significativi impatti a livello di top line, probabilmente più visibili dal secondo semestre.

Sul fronte delle commissioni, a fronte di un certo rallentamento delle commissioni da asset management, anche per via di minori performance fees collegate con l’andamento negativo dei mercati, gli esperti si aspettano invece una complessiva tenuta di quelle da attività bancaria.

Sotto la linea operativa, Equita SIM ritiene che anche per il secondo trimestre il costo del rischio sottostante si sia mantenuto su livelli estremamente contenuti, mentre non esclude che possano essere considerati ulteriori accantonamenti delle esposizioni in Russia, dopo i circa 800 milioni di euro nel primo trimestre di quest'anno.

Intesa Sanpaolo: i numeri attesi nel 2° trimestre

In dettaglio, per il secondo trimestre gli analisti di Equita SIM stimano un net interest income pari a 2 miliardi di euro, in rialzo dell'1% trimestre su trimestre, un utile netto in calo dl 4% a 1 miliardo di euro e un utile operativo pari a 2,5 miliardi di euro, con un cost-income a un eccellente 51%.

Sul fronte del capitale, gli analisti si aspettano un CET1 in area 12,5%, contro il 13,6% del primo trimestre, considerando l’impatto da buyback di circa 100 punti base, la presenza di venti contrari regolamentari e l’andamento dello spread.

Qualora il set di risultati dovesse risultare coerente con le loro attese, gli analisti di Equita SIM ritengono che Intesa Sanpaolo sia nella posizione di reiterare la guidance indicata nel primo trimestre, dando buona visibilità sul raggiungimento di almeno la soglia inferiore.

Intesa Sanpaolo: un titolo molto appetibile

Gli esperti della SIM milanese continuano a ritenere Intesa Sanpaolo come un profilo resiliente e con un business model diversificato che garantisce una profittabilità ben superiore alla media di settore, anche in un contesto di mercato maggiormente sfidante.

Il gruppo guidato da Carlo Messina è anche tra le banche con la maggiore sensibilità del margine di interesse a un rialzo dei tassi: circa 900 milioni di net interest income per 50 punti base di tassi.

Gli analisti confermano la view positiva, con il titolo che, dopo aver perso circa il 38% dai picchi di febbraio, tratta ora con un multiplo prezzo-utili 2023 pari a 7 volte e un multiplo prezzo-tangible equity inferiore a 0,7 volte.

Intesa Sanpaolo: dividendo è fiore all'occhiello

Tra i punti di forza di Intesa Sanpaolo troviamo sicuramente il dividendo, che offre un rendimento superiore all'8% per quest'anno e di oltre il 10% per il 2023.

Si tratta della cedola più ricca nel settore bancario italiano e una delle più elevate a livello europeo.

A ciò si aggiunge il buyback in corso per 1,7 miliardi di euro, autorizzato dalla BCE per arrivare fino a 3,4 miliardi di euro.

Intesa Sanpaolo: per Equita SIM può salire di quasi il 60%

Confermata la view bullish su Intesa Sanpaolo che per Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 2,7 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 59% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.