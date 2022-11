Un buy da non perdere, PUBBLICATO: 2 ore fa

Brillante avvio di settimana per Intesa Sanpaolo che oggi ha guadagnato terreno per la terza seduta di fila, mettendo a segno la migliore performance tra le banche e occupando una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip.

Intesa Sanpaolo estende il rally di venerdì scorso

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un rally di quasi il 5%, ha continuato a scalare posizioni oggi.

A fine seduta Intesa Sanpaolo si è fermato a 2,129 euro, con un rialzo del 3,1% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 157 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 110 milioni.

I conti del 3° trimestre

Intesa Sanpaolo ha continuato a fare il pieno di acquisti sulla scia dei conti diffusi venerdì scorso.

Il gruppo ha chiuso il terzo trimestre con un margine di interesse in rialzo del 19% a 2,387 miliardi di euro, mentre l'utile netto si è attestato a 930 milioni di euro.

L'utile operativo è calato del 13% su base trimestrale a 2,375 miliardi di euro, mentre guardando ai coefficienti patrimoniali, il Common Equity Tier 1 ratio è risultato pari al 12,6% e il Common Equity Tier 1 ratio a regime al 12,4%.

Intesa Sanpaolo: le indicazioni sul 2022. Focus su acconto dividendo

Con riferimento all'intero 2022, Intesa Sanpaolo prevede di raggiungere un utile netto di oltre 4 miliardi di euro e un obiettivo di Common Equity Tier 1 ratio fully phased-in superiore al 12%.

Sulla base dei risultati conseguiti nei primi 9 mesi dell'anno, il Cda della banca ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo a valere sui risultati del 2022, pari ai 7,38 centesimi di euro, valore che rapportato agli attuali prezzi del titolo offre un rendimento del 3,47%.

L'acconto sul dividendo sarà staccato il prossimo 21 novembre, con pagamento due giorni dopo, il 23 novembre.

Equita SIM commenta i conti. Ritoccate stime e target price

Equita SIM, commentando i numeri di Intesa Sanpaolo, evidenzia lato ricavi, la sorpresa positiva dal net interest income, mentre le commissioni sono sostanzialmente in linea con le attese e il trading inferiore.

Sotto la linea operativa, il costo del rischio è migliore del previsto a 42 punti base.

Dalla conference call è emersa una sensibilità al rialzo dei tassi molto superiore alle attese.

In particolare, con l'Euribor a 1 mese al 2%, il beneficio addizionale atteso al margine di interesse è visto a circa 2 miliardi di euro.

Le commissioni sono attese recuperare dai livelli del terzo trimestre, mentre i costi sono attesi rimanere sotto controllo.

Anche in caso di significativo deterioramento dello scenario economico, il costo del rischio è atteso al di sotto di 60 punti base.

Seppur una guidance esplicita sul 2023 non sia stata fornita, il management si aspetta una significativa accelerazione grazie al contributo dal net interest income.

Dato lo scenario di tassi di interesse, il management si attende di superare il target 2025 di un utile netto a 6,5 miliardi di euro.

Gli analisti di Equita SIM rivedono le stime principalmente per tenere in considerazione un beneficio maggiore del previsto al margine di interesse dal rialzo dei tassi.

Le stime sull'utile netto sono state alzate del 12% per quest'anno e del 10% in media per il 2023 e il 2024.

La SIM milanese ha messo mano anche al prezzo obiettivo, incrementato del 9% a 2,9 euro, con una raccomandazione "buy" invariata.

Intesa Sanpaolo al vaglio di Deutsche Bank e di UBS

Buone notizie per Intesa Sanpaolo arrivano anche da Deutsche Bank che invita ad acquistare con un target price a 2,6 euro, sulla scia della trimestrale migliore delle attese.

Anche i colleghi di UBS consigliano l'acquisto del titolo, con un fair value incrementato da 2,4 a 2,6 euro.

La banca elvetica spiega che la trimestrale di Intesa Sanpaolo ha rafforzato la sua view bullish sul titolo.