Piazza Affari: ecco un’utility con un dividendo molto goloso

Un’utility da mettere in portafoglio per diversi motivi, tra cui un dividendo molto appetibile.

Questa prima seduta della nuova settimana prosegue in lieve rialzo e all’insegna della cautela per Iren, che resta indietro rispetto all’indice di riferimento, il Ftse Italia Mid Cap.

Iren rimbalza dopo 5 ribassi di fila

Il titolo, reduce da ben cinque sessioni consecutive in calo, dopo aver ceduto un punto percentuale venerdì scorso, prova timidamente a risalire la china oggi.

Negli ultimi minuti Iren viene fotografato a 1,888 euro, con un frazionale progresso dello 0,59% e oltre 500mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,6 milioni.

Iren: l’intervista al presidente. Gli spunti chiave

Il titolo finisce sotto la lente, dopo che Milano Finanza riporta nel week-end una intervista al presidente di Iren, Luca Dal Fabbro.

Gli analisti di Equita SIM hanno raccolto in una nota i principali contenuti dell’intervista, segnalando in primis che la priorità di Iren sul tema investimenti rimane la rete idrica Italiana, che attualmente registra ancora perdite fra le maggiori d’Europa.

Entro il 2030 l’obiettivo è di arrivare a perdite del 20%, la media nazionale attualmente è al 42%. Importante sarà il recupero delle acque reflue.

Sul Waste, entro la fine del 2024 sarà completato l’impianto di recupero di Arezzo. Oggi il 90% dei rifiuti RAEE viene inviato all’estero, quindi, l’impianto sarà strategico anche per il paese, favorendo una logistica più semplificata e una maggiore indipendenza sul recupero di materiali rari.

Sul rigassificatore di Gioia Tauro, Iren attende il riconoscimento del fattore di garanzia al 100% da parte del Governo, necessario per la bancabilità e realizzazione del progetto.

Lo sviluppo delle energie rinnovabili procede come previsto, con un portfolio di progetti che raggiunge 1 GW di capacità nel settore fotovoltaico.

Inoltre, Iren è concentrata sullo sviluppo di sistemi di stoccaggio, che saranno cruciali per bilanciare la produzione di energia delle iniziative nelle energie rinnovabili.

Iren: focus su integrazione con Egea e M&A

L’integrazione con EGEA prosegue. Iren è in attesa di un accordo con i creditori, segnalando che l’attesa di Equita SIM è di un potenziale di contribuzione che potrebbe raggiungere i 30-50 milioni di euro a regime una volta consolidata.

Sul fronte delle fusioni ed acquisizioni, il focus rimane su impianti RES e su impianti di termovalorizzazione.

Dal punto di vista geografico l’espansione potrebbe vedere operazioni in Liguria ed Emilia che secondo il presidente sono le regioni con la maggior possibilità di operazioni interessanti (il contributo di potenziali fusioni & acquisizioni è attualmente escluso dai target di piano, ma con l’acquisizione EGE Iren ha ulteriormente dimostrato di poter portare a termine operazioni medio piccole con

contributo tra i 10 e i 30 milioni di euro di Ebitda ogni anno.

Infine, dall’intervista è emerso che la cessione di una minoranza delle reti di distribuzione gas non è più un obiettivo di gruppo.

Secondo Equita SIM, si tratta di un elemento negativo, tuttavia già noto e considerato nelle stime in termini di maggiori oneri finanziari derivanti dal factoring alternativo alla cessione.

Commentando l’intervista al presidente di Iren, gli analisti di Equita SIM parlano di indicazioni tutto sommato interessanti, che confermano le potenzialità di crescita della società su diversi fronti industriali.

Gli esperti ritengono che, alla luce della regolazione favorevole sui servizi idrici, la decisione di aumentare gli investimenti nel settore sia positiva.

Equita SIM si attende un tasso di crescita annuo composto del 10% sul segmento, grazie ai recuperi dell’inflazione sui costi operativi e ai maggiori investimenti RAB eligible.

Attualmente, gli analisti della SIM milanese non includono l’investimento nell’LNG di Gioia Tauro nelle loro stime, per il quale lo sviluppo e le reali intenzioni del Governo di procedere in questo senso sono ancora incerte.

Gli esperti ritengono che, considerate le condizioni del mercato italiano, l’investimento abbia senso industriale solo se 100% regolato.

Equita SIM conferma la sua view positiva con Iren che tratta a 9,6 volte il multiplo prezzo-utili e 5,8 volte quello enterprise value/Ebitda sul 2024, con uno yield del 7% che gil analisti ritengono attraente in questo contesto di mercato.

Gli analisti rinnovano così la raccomandazione “buy” su Iren, con un prezzo obiettivo a 2,6 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 38% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.