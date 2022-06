Leonardo in calo nel giorno dello stacco cedola e intanto tengono banco le notizie su un contratto per la divisione spazio e alcune indiscrezioni.

A circa un'ora dalla chiusura delle contrattazioni, la seduta odierna prosegue in lieve calo per Leonardo.

Leonardo poco sotto al parità dopo il lieve rialzo di venerdì

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un rialzo dello 0,35%, oggi si mostra debole, scendendo in controtendenza rispetto al Ftse Mib.

Negli ultimi minuti Leonardo si presenta a 9,68 euro, con un ribasso dello 0,23% e oltre 800mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,6 milioni.

Leonardo: focus sul dividendo staccato oggi

Il titolo non riesce a seguire il movimento del Ftse Mib, frenato dall'impatto della cedola, staccata oggi nella misura di 0,14 euro.

Il dividendo, pari a 0,14 euro, sarà messo in pagamento tra due giorni, mercoledì 22 giugno, e rispetto al valore del close di venerdì scorso offre un rendimento dell'1,44%.

Al netto dell'impatto cedola, quindi, Leonardo viaggerebbe in rialzo di circa un punto percentuale.

Leonardo: nuovo contratto per la divisione Spazio

A catalizzare l'attenzione sul titolo sono le ultime notizie già diffuse venerdì scorso.

Thales Alenia Space, joint-venture tra Thales al 67% e Leonardo al 33%, e Telespazio, joint-venture tra Leonardo al 67% e Thales al 33%, hanno firmato un contratto con il Ministero della Difesa italiano.

Il suddetto contratto riguarda lo sviluppo del sistema di comunicazioni satellitari sicure SICRAL 3 (Sistema Italiano per Comunicazioni e Allerte Sicure) che impiega satelliti geostazionari per comunicazioni strategiche e tattiche riservate, a supporto delle missioni di difesa sia in Italia che all’estero. Il valore del contratto è di circa 159 milioni di euro.

Leonardo al vaglio di Equita SIM

Entrambe le joint-venture sono consolidate ad equity nella divisione Spazio e secondo gli analisti di Equita SIM, l’impatto a livello consolidato è comunque modesto.

Nessuna modifica quindi alla view della SIM milanese che su Leonardo ribadisce la sua view bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 11 euro.

Leonardo: rumor su vendita 48 Eurofighter all'Arabia

Ad accendere i riflettori su Leonardo sono anche alcune indiscrezioni di stampa riportate da IntelligenceOnline.

Il portale franco-inglese specializzato nella Difesa riferisce che il consorzio Eurofighter, composto tra gli altri anche da Leonardo, sarebbe in pole position per il suo nuovo Eurofighter Typhoon dall'Arabia Saudita.

L'eventuale fornitura dovrebbe riguardare almeno 48 aerei e un accordo di questo tipo secondo Banca Akros varrebbe almeno 5 miliardi di euro solo per i veicoli.

Questo è quanto viene indicato da Banca Akros che su Leonardo ribadisce la raccomandazione "buy", con un target price a 15 euro.