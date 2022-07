Nel paniere del Ftse Mib c'è un titolo bancario da comprare al volo per una serie di buoni motivi. Atteso dividendo in crescita con rendimento top.

Al termine di una giornata segnata dalle vendite a Piazza Affari, che ha visto tra i titoli più colpiti i bancari, ce n'è uno in particolare che ha perso meno degli altri e si è difeso meglio anche del Ftse Mib.

Mediobanca giù, ma perde meno delle altre banche e del Ftse Mib

Stiamo parlando di Mediobanca che dopo due sessioni consecutive in salita e dopo aver chiuso quella di ieri con un rialzo di oltre due punti percentuali, non ha evitato il segno meno oggi.

Il titolo ha terminato le contrattazioni a 8,048 euro, con un calo dell'1,15% e oltre 2,2 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,9 milioni.

Mediobanca oggi si è difeso meglio degli altri bancari grazie alle indicazioni positive arrivate dagli analisti.

Mediobanca: le attese di Bca Akros sui conti dell'esercizio 2021-2022

Banca Akros oggi ha presentato la sua preview sui conti dell'esercizio 2021-2022 che saranno diffusi dall'istituto di Piazzetta Cuccia il prossimo 28 luglio.

Gli analisti vedono un utile netto in rialzo del 19% a 960 milioni di euro, grazie a una forte performance operativa e solo un lieve aumento delle svalutazioni dei prestiti.

Per i ricavi totali si stima un incremento del 9,4% a 2,9 miliardi di euro, trainati dalle commissioni nette che sono viste in ascesa del 14% a 848 milioni di euro, grazie al sostegno della robusta performance sia nel corporate investment banking che nel wealth management.

Il margine netto da interessi è visto in salita del 3,4% a 1,46 miliardi di euro, mentre i costi operativi dovrebbero riportare un aumento del 5,1% a 1,3 miliardi di euro.

Da evidenziare che secondo Banca Akros le svalutazioni dei prestiti sono previste in crescita del 2,4% a 255 milioni di euro, in quanto la qualità dell'attivo nel credito al consumo non ha registrato particolari forme di deterioramento.

Gli analisti puntano su una solida posizione patrimoniale, ricordando che il CET1 ratio a marzo scorso era pari al 15,3%.

Mediobanca: analisti si aspettano dividendo in rialzo. Rendimento top

Buone notizie anche sul fronte del dividendo, visto che Banca Akros si aspetta un rialzo dello stesso da 0,66 euro dell'esercizio precedente a 0,8 euro, valore che rapportato ai prezzi del close odierno si traduce in un rendimento strepitoso del 9,94%.

Mediobanca promosso da Banca Akros. Sale il rating, cala il target

In attesa dei dati ufficiali di Mediobanca, gli analisti hanno deciso di riservare una promozione al titolo, rivedendo la loro strategia da "accumulate" a "buy", con un prezzo obiettivo ritoccato verso il basso da 11,5 a 11 euro.

Banca Akros spiega di aver modificato il suo giudizio su Mediobanca alla luce dei forti fondamentali, ma anche dell'appeal speculativo legato ai movimenti della base azionaria.

Il ritocco verso il basso del target price, spiegano gli analisti, è da ricondurre al re-rating delle partecipazioni azionarie di Mediobanca.