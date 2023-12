Piazza Affari: ecco un dividendo che rende più del 10%

Chiusura positiva anche oggi per le due azioni MFE, che hanno guadagnato terreno per la seconda seduta consecutiva.

MFE A e MFE B chiudono ancora in rialzo

MFE A, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rally di quasi tre punti percentuali, oggi si è accontentato di un frazionale rialzo dello 0,06% a 2,399 euro, con oltre 450mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 600mila.

E’ andata meglio a MFE B che, dopo aver guadagnato ieri lo 0,3%, si è apprezzato oggi dello 0,45% a 3,3315 euro, con oltre 320mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 340mila.

Le ultime notizie da Prosieben

MFE A e B sono finite sotto la lente dopo che il Cda di Prosieben ha approvato un aumento degli investimenti nella produzione di contenuti locali, con l’obiettivo di espandere l’offerta sulla piattaforma streaming Joyn (AVOD/SVOD) e di aggiungere contenuti per il prime time della FTA.

Prosieben si aspetta di aumentare i costi di produzione di contenuti locali di circa 80 milioni di euro nel 2024, raggiungendo un totale dei costi di produzione di circa 1,05 miliardi e ridurre l’offerta dei contenuti americani.

Inoltre, Prosieben ha comunicato che si aspetta di chiudere il 2023 con un EBITDA nella parte bassa della guidance fissata a 550-650 milioni di euro, contro i 517 milioni del consensus Bloomberg consensus, in linea con quanto annunciato a valle dei risultati del terzo trimestre.

Nel 2024 l’EBITDA è atteso flat, con la crescita dei ricavi compensata da maggiori costi per la produzione dei contenuti per l’entertainment.

Infine il Cda ha deciso un impariment test di 250 milioni sulla library di contenuti esistenti e un accantonamento per contratti onerosi per l'acquisizione di attività di programmazione future fino a ulteriori 90 milioni di euro.

MFE: cattive notizie da Prosieben

Secondo gli analisti di Equita SIM, si tratta di una notizia negativa per MFE, perché conferma le difficoltà di Prosieben che è costretta ad accelerare gli investimenti in contenuti per lo sviluppo della piattaforma Joyn, confermando l’obiettivo di un EBITDA flat sul 2024.

Inoltre, le svalutazioni e l’impariment di 340 milioni di euro sul 2023, portano gli analisti a ridurre il contributo ad equity di Prosieben da +47 milioni a -36 milioni, con un impatto sull’utile netto consolidato di MFE del 29% e del dividendo 2023 che gli analisti riducono da 0,25 a 0,19 euro nel 2023.

Le stime 2024 sono sostanzialmente confermate.+

MFE A offre un ottimo dividendo

MFE A con un dividend yield del 10% circa sul 2024 (7.3% sul 2023), rimane il veicolo più interessante per investire nella società.

Equita SIM non cambia idea sulle due azioni e ribadisce la raccomandazione “hold” tanto per MFE A quanto per MFE B, con un rating “hold” per entrambe e un prezzo obiettivo pari rispettivamente a 2,97 e a 3,69 euro.