La seduta odierna prosegue in rialzo per Poste Italiane che si muove sostanzialmente in linea con il Ftse Mib.

Il titolo vive una seduta speculare a quella di venerdì scorso, quando la giornata si è conclusa con un calo di oltre un punto percentuale, complici alcune prese di profitto dopo cinque sessioni consecutiva in salita.

Poste Italiane in recupero dopo il calo di venerdì

Oggi Poste Italiane si è posizionato da subito lungo la via dei guadagni e, pur avendo ritracciato dai top intraday, si conferma in positivo.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 9,692 euro, con un vantaggio dello 0,56% e oltre 1,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,1 milioni.

Poste Italiane resta sotto la lente sulla scia dei risultati del terzo trimestre diffusi la scorsa settimana, accompagnati dall'annuncio sul dividendo 2023.

L'acconto della cedola, pari a 0,21 euro per azione, sarà staccato lunedì prossimo 21 novembre e pagato due giorni dopo, il 23 novembre.

Poste Italiane: spunti dalla conference call

Quest'oggi gli analisti si sono focalizzati su alcuni messaggi della conference call, da cui è emerso che per il 2023 il margine d’interesse dovrebbe essere simile al terzo trimestre annualizzato, quindi 2,1 miliardi di euro, in quanto gli interessi attivi, attesi in ulteriore aumento, dovrebbero essere compensati da maggiori oneri finanziari per il repricing dei depositi non retail.

Da evidenziare che il lapse rate del business insurance si è mantenuto intorno al 3%, ben al di sotto della media del settore.

Nonostante i solidi fondamentali, l’applicazione del modello standard, che non incorpora la realtà ma formule rigide, ha portato a un peggioramento del rapporto Solvency II e il management ha prudentemente stanziato 500 milioni di euro in RT1 per bilanciare tale effetto con un livello SII che rimane ora soprail 200%.

Infine, Equita SIM mette in evidenza che la sensibilità del Solvency II al tasso swap e allo spread si è ulteriormente ridotta.

Poste Italiane sotto la lente di Equita SIM

Gli analisti della SIM milanese incorporano la nuova guidance di Poste Italiane per l’esercizio 2022 nelle loro stime e prevedono un’ulteriore crescita nel 2023, poiché i venti contrari legati all’inflazione su M&P dovrebbero essere limitati, l’attività finanziaria dovrebbe beneficiare dell’aumento dei tassi, l'Insurance del buon momentum commerciale e il P&M del consolidamento completo di LIS.

Gli esperti si aspettano che il management presenterà un aggiornamento al piano industriale 2024 nel primo trimestre del prossimo anno.

Equita SIM conferma il suo prezzo obiettivo sul titolo a 12,5 euro per azione, con stime più elevate che compensano l’aumento del tasso risk free dall’ultimo aggiornamento.

Bullish la strategia, con una raccomandazione "invariata" per il titolo che tratta con un multiplo prezzo-utili 2023 di 7 volte e un rendimento del dividendo pari al 7%.

La view di Kepler Cheuvreux e di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è anche Kepler Cheuvreux che invita a comprare con un target price a 12,3 euro, dopo che i conti di Poste Italiane hanno superato le sue attese in termini di Ebit.

Bullish la view di Intesa Sanpaolo che sul titolo ha un rating "buy", con un target price a 11,9 euro.

Anche in questo caso gli analisti hanno definito migliori delle loro aspettative i conti del terzo trimestre di Poste Italiane, segnalando al contempo che è migliore delle loro stime anche la guidance sull'Ebit.

Poste Italiane: Mediobanca alza il target price. Dividendo può salire

Infine, buone notizie da Mediobanca Securities che da una parte ha ribadito la sua raccomandazione "outperform" e dall'altra ha incrementato il fair value da 12 a 13 euro, valroe che offre un potenziale di upside di oltre il 34% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti di Mediobanca hanno alzato le stime di eps 2022 nell'ordine del 14% e ritengono che il nuovo piano industriale di Poste Italiane possa portare a un aumento della politica del dividendo.