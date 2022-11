La seduta odierna si è conclusa con il segno meno per Poste Italiane che ha mostrato più debolezza del Ftse Mib, fermatosi a sua volta sulla parità.

Poste Italiane in calo, più debole del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver archiviato la giornata di ieri con un rialzo dello 0,29%, oggi è sceso dello 0,52% a 8,8 euro, con quasi 1,3 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

Poste Italiane: Bca Akos dice buy, ma ritocca il target price

Poste Italiane oggi è finito sotto la lente di Banca Akros che da un lato ha ribadito la raccomandazione "buy" e dall'altra ha ritoccato verso il basso il prezzo obiettivo da 13 a 12 euro.

Questa mossa è stata decisa per tenere conto di uno scenario più complesso all'orizzonte, tenendo presente che l'unico rischio segnalato dagli esperti per Poste Italiane è la sua rilevante esposizione ai BTP.

Poste Italiane: dividendo molto interessante. Cosa aspettarsi

Gli analisti citano tra gli altri, due fattori chiave alla base della view bullish sul titolo.

Uno è rappresentato dal modello di business resistente e diversificato che probabilmente renderà possibile il raggiungimento dei target del gruppo, fissati in un momento meno complicato di quello attuale.

L'altro fattore rilevante a sostegno di una strategia bullish sul titolo è rappresentato dal dividendo che offre un rendimento interessante.

A valere sull'esercizio 2021, Poste Italiane ha riconosciuto ai suoi azionisti una cedola pari a 0,59 euro per azione.

Il dividendo, con riferimento all'esercizio 2023, è destinato a salire a 0,63 euro, con un incremento del 6,78% rispetto al precedente.

Dividendo in rialzo del 6,78% nel 2023. Acconto a novembre

Indicazioni sulla cedola arriveranno in occasione della presentazione dei conti del terzo trimestre che Poste Italiane svelerà il prossimo 10 novembre.

Se sarà confermata la cedola di 0,63 euro, parte di questa sarà staccata a titolo di acconto il prossimo 21 novembre, con pagamento due giorni dopo il 23 novembre, mentre il saldo sarà riconosciuto a giugno del prossimo anno.

Rapportando il dividendo atteso di 0,63 euro ai valori correnti di Poste Italiane, si ottiene un rendimento molto goloso del 7,16%.

Poste Italiane: le attese sulla trimestrale. Buy di Berenberg ed Equita

Intanto, l'attenzione resta alta sui conti del terzo trimestre, dai quali Berenberg si apetta un Ebit pari a 600 milioni di euro e un Solvency II ratio del 190%.

In attesa dei dati ufficiali, il broker mantiene ferma la raccomandazione "buy" con un prezzo obiettivo a 12 euro.

Bullish anche la view di Equita SIM che ha un rating "buy", con un target price a 12,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 42% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti della SIM milanese si aspettano un trimestre solido da Poste Italiane e alla luce della buona performance attesa e alla dinamica dei tassi di interesse, hanno deciso di alzare la stima di Eps 2022 del 5%.