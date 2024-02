Dividendo 9,5% e quotazioni a sconto per una delle società più performanti a Wall Street

Nel report di oggi analizziamo nel dettaglio una importante società internazionale, classificata attualmente tra le aziende con i dividendi più elevati a Wall Street. Sulla base delle attuali quotazioni, il titolo produce attualmente una rendita da dividendi pari al 9,5% annuo, in costante crescita da 53 anni consecutivi. In aggiunta, il titolo presenta attualmente quotazioni scontate in borsa. Il grafico sopra (fonte Morningstar), mostra l'andamento del titolo rispetto al valore intrinseco calcolato, dal 2014 ad oggi. Le aree in arancione evidenziano i periodi di sopravvalutazione, mentre le aree in azzurro indicano i periodi di sottovalutazione. Come si evidenzia, dal 2017 il titolo è passato in area di sottovalutazione, e presenta uno sconto crescente in borsa rispetto al valore intrinseco stimato dagli analisti.

Iniziamo il primo report di febbraio con l'analisi dei dividendi incassati nel primo mese del 2024 per il portafoglio Top Analisti, il nostro modello a rendita crescente, con oltre 270 singole cedole accreditate per ogni anno solare. Come si evidenzia dai dati, il mese di gennaio appena trascorso ha generato flussi elevati in entrata, con un totale dividendi pari a 3154 dollari netti, ripartiti su 18 cedole. Complessivamente, il totale dei dividendi del portafoglio è aumentato costantemente anno dopo anno, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. Questo dato è in linea con i nostri obiettivi di produrre nel tempo una rendita passiva crescente, investendo in un ristretto gruppo di società internazionali leader, caratterizzate da lunghi track record di aumenti di utili e dividendi. L'analisi evidenzia un dato significativo: negli ultimi 10 anni i dividendi del portafoglio Top Analisti hanno contribuito per quasi il 50% della performance complessiva, confermando l'importanza della componente cedole per i risultati di lungo termine. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante ogni anno, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento è attestato ora al 8,3% annuo calcolato sui prezzi di acquisto (yield on cost), e al 3,2% sulle attuali quotazioni di borsa. Per raggiungere questi obiettivi, in questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo, sfruttando il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Ipotizzando per i prossimi 10 anni le stesse crescite dei dividendi registrate nell'ultimo decennio, potremmo aspettarci una rendita annua sui prezzi di carico di quasi il 17% annuo nel 2034!

Di seguito pubblichiamo gli aggiornamenti più recenti dei rating da parte degli analisti su alcune delle società presenti attualmente nei nostri portafogli:

Chevron (CVX), leader petrolifero globale, ha aumentato il dividendo trimestrale del 7,9% a 1,63 dollari per azione, portando a 37 anni consecutivi di aumenti dei dividendi

Nuovo Buy su AbbVie (ABBV) - Leader farmaceutico globale con 51 anni consecutivi di aumento dei dividendi - L’analista Christopher Raymond di Piper Sandler ha assegnato un rating Buy, con un obiettivo di 180 dollari, pari a +9,8% dalle attuali quotazioni

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,7 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,6. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +12,4% (9,2% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di** 16 **analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Dividendo 9,5% annuo e quotazioni a sconto per una delle società più performanti a Wall Street negli ultimi decenni

Principali motivazioni di acquisto: Questa società è una delle aziende del nostro portafoglio con i dividendi più elevati. Sulla base delle attuali quotazioni, il titolo produce attualmente una rendita da dividendi pari al 9,5% annuo, in costante crescita da 53 anni consecutivi. In aggiunta ai ricchi dividendi, questa società si è classificata nei primi posti assoluti per performance in borsa tra tutte le aziende quotate a Wall Street dal 1972 ad oggi, con un rendimento pari al 14,6% annuo composto, considerando il reinvestimento dei dividendi (fonte Morningstar). Grazie al potente effetto leva generato dall'interesse composto nel lungo termine, un importo di 10.000 dollari investito nel 1972 su questo titolo si è trasformato oggi in un capitale multimilionario pari ad oltre 11 milioni di dollari! Nonostante le performance maturate, attualmente il titolo quota oggi ad un livello inferiore del 44% rispetto ai massimi raggiunti a giugno 2017, creando una interessante occasione per accumulare sul titolo a prezzi scontati. Con una rischiosità inferiore del 33% rispetto al mercato, questa società costituisce uno degli investimenti chiave del nostro portafoglio Top Analisti.

Descrizione del business: Fondata nel lontano 1822, la società è una delle maggiori aziende al mondo per la produzione di sigarette, prodotti collegati al tabacco come sigari e tabacco da pipa e prodotti senza fumo (smokeless) a base di nicotina. Tra i marchi commercializzati dall'azienda troviamo alcuni tra i più conosciuti a livello globale. L'azienda vende i suoi prodotti principalmente a grossisti, distributori, grandi organizzazioni di vendita al dettaglio, e importanti catene di negozi. In aggiunta, l'azienda vanta una importante partecipazione in uno dei maggiori produttori mondiali di birra, con circa il 30% del mercato globale, e una produzione di oltre 500 milioni di ettolitri.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso pari a **+4,9% **annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti confermano il trend e stimano una crescita annua composta degli utili pari al **2,3% **annuo.

Trend del dividendo: La società distribuisce un ricco dividendo del 9,5% annuo, ed ha incrementato la cedola per 53 anni consecutivi. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso di +7.6% annuo composto. Il payout risulta sostenibile, e pari al 80%. Negli ultimi anni, il dividendo si è mosso da un minimo del 4% nei periodi di maggiore sopravvalutazione, ad un massimo del 7% nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. Il dividendo attuale, pari al 9,5% annuo, indica un forte sconto del titolo in borsa. Per tornare in area di sopravvalutazione il titolo dovrebbe quasi raddoppiare dai valori attuali.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 8,2 volte gli utili attesi per il 2024, uno dei livelli più bassi tra tutte le grandi aziende quotate a Wall Street. La capitalizzazione attuale è pari a 73 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 3,6 volte.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 12 analisti e broker che seguono il titolo è pari a HOLD (2,7) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio per i prossimi 12 mesi pari a +13,1% dai livelli attuali, a cui si aggiunge il ricco dividendo atteso pari al 9,5%, per un potenziale complessivo pari a +22,6%. In aggiunta, gli analisti di Morningstar assegnano attualmente al titolo un rating di quattro stelle, con un potenziale pari a +24,6% dal valore intrinseco calcolato.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo. Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

1) Dividendo attuale per azione: 3,92 dollari

2) Stima di crescita futura del dividendo: 2,5% annuo, valore conservativo, sulla base della crescita prevista per gli utili nei prossimi anni.

3) Tasso di sconto applicato: 10% annuo

pplicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 53,57 dollari. Considerando le ultime quotazioni di borsa pari a 41,36 dollari, il titolo presenta un forte sconto pari al 22,8% rispetto al valore calcolato. Sulla base di queste valutazioni, il titolo rimane una delle partecipazioni chiave per il nostro portafoglio Top Analisti, e la attuale debolezza può costituire una interessante opportunità di ingresso, mediando i corsi.

Portafoglio ETF Italia

Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali **incrementi del capitale **investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

ETF obbligazionario a cedola mensile - Rendimento 5,8% annuo con un paniere di 600 titoli di stato emergenti

Il fondo di cui parliamo oggi è presente nel nostro portafoglio ETF da novembre 2010 ed è attualmente uno dei tre strumenti presenti nel modello che prevedono una cedola mensile. La frequenza della distribuzione rende questo ETF particolarmente adatto per ottenere flussi cedolari regolari ed elevati, con un portafoglio diversificato di oltre 600 obbligazioni governative emergenti emesse in dollari. La performance di questo ETF evidenzia una storia di successo. Dalla data di lancio del 15 febbraio 2008 ad oggi, il fondo ha messo a segno una crescita complessiva pari a +96%, corrispondente ad un rendimento del 4,3% annuo composto. Per gli investitori privati, questo ETF offre un rendimento netto più elevato, in quanto, essendo composto da titoli di stato, è soggetto ad una ritenuta fiscale ridotta, pari al 12,5%. In aggiunta, gli analisti di Morningstar attribuiscono al fondo un rating elevato, pari a quattro stelle. Secondo le stime del Fondo Monetario, nel corso dei prossimi anni il debito emergente acquisirà una maggiore importanza nel portafoglio degli investitori internazionali a causa dei rapporti debito/pil dei paesi emergenti nettamente più favorevoli rispetto alle economie più sviluppate. Con un patrimonio di quasi 7 miliardi di dollari e un TER dello 0,45%, questo particolare ETF investe in un ampio paniere di **titoli di stato dei paesi emergenti, **tutti emessi in dollari Usa, da paesi tra i quali Cina, Brasile, Turchia, Arabia Saudita, Messico, e Indonesia. La scadenza media dei titoli in portafoglio è piuttosto lunga, e pari a 7 anni, con il 26,5% del portafoglio che presenta una scadenza media superiore a 20 anni. Su queste basi, il fondo risulta particolarmente sensibile all'andamento dei tassi di interesse, e presenta maggiori opportunità di guadagno nel caso di un trend al ribasso dei tassi di interesse. Dopo un andamento negativo nel 2022, nel corso del 2023 il fondo ha beneficiato del trend positivo del mercato obbligazionario, chiudendo l'anno con un risultato complessivo di oltre il 10%.

Il fondo include solo obbligazioni con una scadenza minima residua di due anni e con un ammontare minimo di capitale in circolazione di un miliardo di dollari. L’attuale redditività del fondo è attestata su livelli particolarmente elevati, con un dividendo medio pari al 5,8% annuo, distribuito con frequenza mensile. Il rendimento elevato, abbinato alla tassazione ridotta, rendono questo ETF interessante per ulteriori acquisti in un’ottica di accumulo.