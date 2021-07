La nuova società che acquistiamo oggi per il nostro portafoglio, quoterà ex dividendo a partire dal giorno 8 luglio.

La nuova società che acquistiamo oggi per il nostro portafoglio, quoterà ex dividendo a partire dal giorno 8 luglio. Siamo quindi nei tempi per incassare da subito la prossima rata trimestrale che offre un rendimento pari al 7,6% annuo, e sarà messa in pagamento il prossimo 24 agosto. Questo nuovo investimento dovrebbe generare da subito ulteriori 90 dollari annui di rendita aggiuntiva, a cui si aggiunge un ricco potenziale di quasi il 30% per i prossimi 12 mesi, secondo i 6 analisti internazionali che seguono il titolo.

Come di consueto, iniziamo il primo report del mese di luglio con l'analisi dei dividendi del mese precedente per il nostro portafoglio Top Analisti. Complessivamente, nel mese di giugno 2021 abbiamo incassato un totale di 23 dividendi, per un controvalore complessivo pari a 4.846 dollari. Dal 2010 ad oggi, i dividendi incassati hanno contribuito per oltre 37% della performance complessiva del portafoglio, con un incremento della rendita di quasi il 100% nel periodo. Grazie alle crescite costanti delle entrate, e al potente effetto leva generato dall'interesse composto, il rendimento attuale dei dividendi rapportato ai nostri prezzi di medi carico (yield on cost) ammonta oggi ad un significativo 8,2% annuo, rispetto al 3% annuo calcolato sugli attuali prezzi di borsa e all'1,3% annuo dell'indice S&P500. Complessivamente, il totale dei dividendi incassati negli ultimi 11 anni è stato quasi pari all'intero capitale originariamente investito. A questo dato si aggiungono tutte le forti plusvalenze realizzate nel periodo.

Calendario Portafoglio Top Analisti luglio 2021

Il mese di luglio appena iniziato si preannuncia ricco di eventi per il portafoglio. Dopo la chiusura del secondo trimestre è iniziata da subito la stagione delle trimestrali a Wall Street. Complessivamente, gli analisti si attendono un miglioramento degli utili, sulla scia del buon andamento dell'economia americana, con il Pil Usa salito di +6,4% nei primi tre mesi del 2021. Su queste basi, ben 11 società appartenenti al nostro modello hanno annunciato la pubblicazione dei dati nel mese corrente. La scorsa settimana è stata la volta di Walgreens Boots Alliance, quotata sul Nasdaq con simbolo WBA. Fondata nel 1901 ed oltre 400.000 dipendenti, questa multinazionale gestisce un network globale di oltre 20.000 farmacie nel mondo in 25 paesi, situate tra Stati Uniti, Irlanda, Norvegia, Svezia, Olanda, Regno Unito, Italia e in Cina, uno dei mercati più promettenti a livello globale, dove la società gestisce la più grande rete di farmacie, con circa 5.000 punti vendita. La divisione europea di questa azienda, con 350 centri di distribuzione in 19 paesi, è uno dei più grossi distributori farmaceutici e fornisce medicinali, altri prodotti sanitari e servizi a oltre 110.000 farmacie, medici, centri sanitari e ospedali. Walgreens ha somministrato finora oltre 25 milioni di vaccinazioni Covid-19. Nell'ultimo trimestre, la società ha registrato ricavi pari a 34 miliardi, in crescita del 10,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con utili pari a 1,27 dollari per azione, contro una perdita di 2,05 dollari del 2020. Sulla base dei risultati ottenuti, la società ha alzato le stime di circa il 10% per gli utili dell'anno in corso. Walgreens vanta un eccezionale track record di ben 46 anni consecutivi di aumenti dei dividendi e offre un rendimento del 3,9% sulle attuali quotazioni di borsa. Con un price earning pari a sole 9 volte gli utili e buone prospettive per i prossimi trimestri, riconfermiamo il nostro giudizio BUY sul titolo, come partecipazione chiave del nostro modello Top Analisti. Riportiamo su dividendi.org la tabella dei principali eventi del portafoglio nel mese di luglio. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 18,3 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,7. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +10,9% (7,9% target medio analisti +3% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 11 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Dividendo record 7,6% e 23 anni consecutivi di incrementi - Nuova società sottovalutata con forti prospettive di crescita per i prossimi mesi

Con oltre 100 anni di storia, questa multinazionale già nel 1912 risultava tra le dodici società con la maggiore capitalizzazione di borsa. L'azienda vanta un portafoglio di oltre 200 marchi, occupa una posizione solida in tutti i paesi nei quali opera, ed è leader del settore in oltre 60 mercati. Negli ultimi dieci anni, la società ha registrato un aumento di circa il 50% della propria quota di mercato a livello mondiale, raggiungendo il 13% circa, posizionandosi così al secondo posto su scala internazionale nel suo settore. Nonostante le forti crescite del business il titolo quota oggi ad un livello inferiore di oltre 40% rispetto ai massimi toccati nel 2017, muovendosi in controtendenza rispetto al mercato e creando una interessante opportunità di investimento a prezzi scontati. In aggiunta, l'azienda distribuisce un dividendo del 7,6% annuo, corrisposto in rate trimestrali.

Descrizione del business: Con oltre 65.000 dipendenti e vendite in 180 paesi del mondo, questa società è uno dei maggiori operatori mondiali nel settore del tabacco, con vendite annue di circa 705 miliardi di sigarette ed alcuni dei marchi più diffusi a livello globale. L'azienda è l’unico Gruppo internazionale che s'interessi attivamente anche alla coltivazione del tabacco, collaborando con migliaia di agricoltori in tutto il mondo. Le aziende del Gruppo adottano programmi che prevedono l’assistenza diretta ai coltivatori se questi non dispongono di altri aiuti. Tali programmi riguardano in particolare il supporto agronomico e interventi volti all’adozione di best practices in materia di salvaguardia ambientale. Negli ultimi anni, le aziende del Gruppo hanno acquistato approssimativamente 440.000 tonnellate di tabacco, prodotto da circa 200.000 coltivatori.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili del 2,7% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti confermano il trend e stimano una crescita annua degli utili superiore, e pari al 4,3% annuo.

Trend del dividendo: La società distribuisce un ricco dividendo del 7,6% annuo, ed ha incrementato la cedola per 23 anni consecutivi. Il payout risulta sostenibile, e pari al 75%.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 8,8 volte gli utili attesi per il 2021, uno dei livelli più bassi tra tutte le società del portafoglio Top Analisti. La capitalizzazione attuale è pari a 90 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 3,5 volte.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei principali 6 analisti e broker che seguono il titolo è pari a "BUY" (2,2) con un target medio pari a +27,5% per i prossimi 12 mesi. In aggiunta, gli analisti di Morningstar assegnano attualmente al titolo il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +40% rispetto al valore intrinseco calcolato.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo. Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

Dividendo attuale per azione: 2,98 dollari Stima di crescita futura del dividendo: 4% annuo Tasso di sconto applicato: 11% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 44,27 dollari. Sulla base delle ultime quotazioni di borsa pari a 39,52 dollari, il titolo presenta uno sconto pari al 10,7% rispetto al valore calcolato. Sulla base di queste considerazioni e del dividendo elevato, aumentiamo oggi l'esposizione su questa società nel nostro portafoglio Top Analisti.

Portafoglio ETF Italia

Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Dividendo 4,5% a cedola semestrale - ETF obbligazionario ad alto rendimento in dollari Usa

Con un trend generale di aumento dell'inflazione e probabili ritocchi dei tassi da parte della Fed nei prossimi anni, risulta più opportuno mantenere una esposizione obbligazionaria con scadenze più ravvicinate. La scorsa settimana abbiamo incassato il dividendo semestrale di questo particolare ETF obbligazionario a breve scadenza. Sulla base di quanto percepito, il dividendo sulle attuali quotazioni di borsa è pari a 5,1% annuo, distribuito in due rate semestrali, a dicembre e giugno di ogni anno. Nonostante i livelli dei tassi Usa siano ancora attestati intorno a livelli minimi, la rendita cedolare di questo ETF si è mantenuta costante rispetto ai valori degli anni precedenti. Questo fondo leader, con un patrimonio attuale superiore a 1,6 miliardi di dollari, permette di investire con un solo strumento in un paniere di oltre 700 obbligazioni ad alto rendimento, tutte denominate in dollari, con una scadenza residua da zero a cinque anni e una cedola media pari al 5,6%, di cui 4,5% distribuito come dividendo. Si tratta di uno strumento orientato al breve termine, che permette di mantenere una esposizione sul reddito fisso investendo su titoli con scadenze più ravvicinate e riducendo in questo modo i rischi di flessioni dei corsi obbligazionari. La scadenza media residua dei titoli nel portafoglio del fondo è pari a 2,1 anni.

Le obbligazioni ad alto rendimento sono caratterizzate da un rating generalmente più basso (BBB o inferiore) e offrono cedole sensibilmente più elevate rispetto alle obbligazioni Investment Grade. Uno strumento come questo ETF, caratterizzato da una forte diversificazione per settore ed emittente, permette di partecipare al mercato High Yield, caratterizzato da elevate distribuzioni cedolari, riducendo i rischi e beneficiando di costi contenuti, con un TER (Total Expense Ratio) complessivo del fondo pari a 0,45%. Il fondo incassa regolarmente le cedole relative ai titoli in portafoglio e le distribuisce ai partecipanti in comode rate semestrali. Le caratteristiche del settore high yield rendono questo ETF interessante per nuovi acquisti, ottenendo una rendita elevata con un investimento in valuta nel settore obbligazionario a breve termine.