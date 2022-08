Stellantis frena dopo il rimbalzo di ieri, ma i broker non hanno dubbi e invitano a comprare. Il titolo offre margini da sogno e in più ha un dividendo super.

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue senza infamia e senza lode per il Ftse Mib che continua a oscillare intorno alla parità, poco sotto quota 22.400 punti.

Stellantis in rosso dopo il rimbalzo della vigilia

Tra le blue chip che mostrano più debolezza dell'indice di riferimento troviamo anche Stellantis, per il quale ha avuto davvero vita breve il rimbalzo della vigilia.

Ieri il titolo è salito di quasi un punto e mezzo percentuale, reagendo dopo due sessioni pesanti in cui ha ceduto circa il 7% del suo valore.

Quest'oggi Stellantis ha anche tentato timidamente di spingersi ancora in avanti, salvo poi tornare sui suoi passi.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 13,94 euro, con un calo dello 0,71% e oltre 1,7 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 11,5 milioni.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1500 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Stellantis a passo di gambero dopo il fallito attacco a quota 15 euro

Dopo aver provato a scavalcare la soglia dei 15 euro, fallendo però nel suo intento, Stellantis ha accusato una rapida correzione, complice anche l'arretramento del Ftse Mib.

A pesare sul titolo è stato il sentiment negativo che ha interessato l'intero settore industriale, alimentato dai timori crescenti di una recessione non solo in Europa, ma a livello globale.

Stellantis si conferma in ogni caso una storia molto interessante, come si evince anche dai giudizi positivi espressi da varie banche d'affari.

Stellantis: Equita conferma buy dopo mosse Fitch e Moody's

A scommettere sul titolo è Equita SIM che di recente ha reiterato la sua strategia bullish, dopo ch Fitch e Moody's hanno rivisto verso l'alto il rating di Stellantis.

Nel dettaglio, Fitch ha alzato quello di lungo termine e il rating senior unsecured a "BBB" da "BBB-", con outlook stabile, e quello di breve a "F2" da "F3".

Moody's da parte sua ha rivisto il rating di lungo termine senior unsecured a "Baa2" da "Baa3" e quello di breve termine a (P)P-2 da (P)P-3, con outlook stabile.

Una mossa che non ha sorpreso Equita SIM, i cui analisti hanno evidenziato che Moody's era l'unica agenzia rimasta un notch sotto le altre, nonostante la buona performance operativa del primo semestre 2022.

La SIM milanese ha reiterato la raccomandazione "buy" su Stellantis, con un prezzo obiettivo a 20 euro.

Stellantis: per SG può raddoppiare. Occhio all'ottimo dividendo

A scommettere senza indugio sul titolo è anche Societè Generale, che in un report diffuso in questi giorni, hanno indicato le azioni del settore automotive che in Europa hanno ancora margini di crescita, considerando i fondamentali e lo scenario del comparto di riferimento.

Tra questi troviamo anche Stellantis che per Societè Generale merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 28 euro, valore che implica un potenziale di upside del 100% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti richiamano l'attenzione anche sull'ottimo dividendo staccato da Stellantis, con un rendimento pari al 9,7% per quest'anno e al 10,9% per il prossimo.