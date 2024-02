Stellantis al top sul Ftse Mib dopo dividendo e risultati

Andamento euforico per Stellantis che sta facendo il pieno di acquisti, mostrando una evidente maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Stellantis corre con volumi boom

Il titolo, dopo aver chiuso ieri la seduta con un progresso di quasi un punto percentuale, oggi sfoggia un poderoso rally.

Negli ultimi Stellantis viene fotografato a 23,77 euro, con un rialzo del 5,29% e volumi di scambio molto vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 20 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 8 milioni.

Stellantis: i conti del 2023

Stellantis scatta in avanti e conquista la prima posizione nel paniere del Ftse Mib, dopo la diffusione dei risultati del 2023.

Il gruppo ha chiuso lo scorso anno con ricavi pari a 189,5 miliardi di euro, in rialzo del 6%, trainati da un incremento dei volumi delle consegne nell’ordine del 7%.

L’utile netto è salito dell’11% raggiungendo la cifra record di 18,6 miliardi di euro, mentre l’Ebit adjusted è aumentato del 4% a 24,3 miliardi

Stellantis: dividendo 2024 in rialzo del 16%

Sulla base dei risultati conseguiti nel 2023, il Cda di Stellantis proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo per azione pari a 1,55 euro per azione, in aumento del 16% rispetto a quello dello scorso anno.

Stellantis: i dati del secondo semestre

Per quanto riguarda la performance del secondo semestre, i ricavi netti di Stellantis sono stabili a 91,5 miliardi di euro, mentre l’Ebit adjusted è in calo del 5% a 10,1 miliardi, a fronte di un utile netto in flessione del 18% a 7,3 miliardi di euro e un free cash flow di 3,8 miliardi.

Il Nord America resta il principale contributore sebbene penalizzato dallo sciopero di 6 settimane negli Stati Uniti

Stellantis: l’outlook per il 2024

Equita Sim evidenzia che la guidance per il 2024 è in linea con le attese, ma poco indicativa, trattandosi di un floor facilmente rispettabile, ricordando cje è la stessa che viene reiterata di anno in anno.

L’Ebitd adjusted è atteso in crescita a doppia cifra e il free cash flow industrial è visto positivo.

Nel complesso, secondo Equita SIM i conti del 2023 e la guidance per il 2024 sono coerenti con le attese.

Alla luce delle indicazioni emerse dai risultati e dalle guidance dei principali competitors che hanno già riportato, gli analisti ritengono ci sia spazio per alzare le stime sia nostre che di consensus almeno a una singola cifra media a livello operativo.

Equita SIM segnala che il buy-back è stato alzato da Sellantis da 1,5 a 3 miliardi di euro, che ai prezzi attuali equivale a circa il 4% del capitale.

Confermata la view positiva sul titolo che per la SIM milanese merita una raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 23 euro.

Stellantis: la view di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un rating “buy” e un target price a 21,2 euro.

Secondo gli analisti, i conti del 2023 sono stati sostanzialmente in linea con le attese del consenso e migliore delle loro stime a livello di risultato netto.

La buona notizia è rappresentato dall’annuncio del buy-back da 3 miliardi di euro che, unitamente al dividendo da 1,55 euro, offre un rendimento dell’11%.

Stellantis: un buy anche da Jefferies

Al coro degli ottimisti si unisce anche Jefferies, con una raccomandazione “buy” e un fair value a 24 euro.

Il broker ritiene che i risultati diffusi da Stellantis siano stati senza sorprese, visto che i principali indicatori hanno rispettato le stime del consensus.