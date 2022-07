Telecom Italia in bella mostra sul Ftse Mib, con i riflettori puntati sul progetto della rete unica. La stampa non esclude un dividendo jumbo.

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in netto rialzo per Telecom Italia che oggi guadagna terreno per la quarta giornata di fila.

Telecom Italia in rialzo per la quarta seduta di fila

Dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un progresso di circa tre quarti di punto, il titolo oggi ha mostrato qualche incertezza nelle battute iniziali, per poi imboccare la via dei guadagni e allungare progressivamente il passo.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2652 euro, con un rialzo del 2,43% e oltre 79,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 90 milioni.

Telecom batte il Ftse Mib

Il titolo mette a segno la seconda migliore performance nel paniere delle blue blue chip e sale in netta controtendenza rispetto al Ftse Mib.

Telecom Italia è su valutazioni compresse e così quest'oggi amplifica il recupero che l'indice di riferimento ha messo a segno dai minimi intraday.

Telecom: Fitch non vede impatti immediati sul rating da piano

Le azioni del gruppo telefonico continuano a calamitare l'attenzione del mercato sulla scia di vari temi.

Venerdì scorso, a mercati chiusi, Fitch ha diffuso una nota nella quale ha evidenziato di non attendersi impatti imminenti sul rating di Telecom Italia dal piano presentato la scorsa settimana.

Gli analisti hanno spiegato che a valle del Capital Markets Day tutte le opzioni strategiche restano aperte, evidenziando che una riduzione dell'indebitamento di gruppo può avvenire attraverso due strade: tramite dismissioni degli asset di rete e tramite la cessione della divisione enterprise.

Fitch ha fatto sapere che continuerà a valutare Telecom Italia sul suo profilo consolidato fino a quando non ci sarà piena visibilità sul cambio di proprietà e struttura.

Telecom Italia: al lavoro su separazione rete

Intanto l'attenzione resta alta sul lavoro che dovrà portare avanti l'AD di Telecom Italia, chiamato a far fronte a varie questioni su più fronti.

La prima sfida è quella relativa all'addio al modello di integrazione verticale, con conseguente divisione tra NetCo e ServCo.

Come scritto dal Sole 24 Ore, NetCo “è la rete con Fibercop oltre a Sparkle”, mentre ServCo è composta da Tim Consumer, Tim Enterprise, che comprende cloud, cybersecurity e IoT e Tim Brasil.

La separazione della rete appare ora la priorità per l'ex monopolista italiano, perchè solo in tal modo si riuscirà a superare la sua dimensione di operatore verticalmente integrato.

Telecom: resta nodo valutazione per spin-off rete

Un passaggio tutt'altro che facile, visto che il nodo della separazione della ret si gioca in buona parte sulla valutazione dell'infrastruttura, oggetto di scontro tra le parti.

Il primo azionista di Telecom Italia, il gruppo francese Vivendi, punta a 31 miliardi di euro per NetCo, ma si tratta di un valore molto distante da quello indicato da Cassa Depositi e Prestiti che si ferma intorno a circa 20 miliardi di euro.

Il Sole 24 Ore di sabato, parlando del progetto della rete unica, non escludeva la possibilità di un compromesso sulla valutazione di NetCo intorno ai 25-26 miliardi di euro.

Telecom Italia: possibile maxi dividendo straordinario

Il quotidiano di Confindustria ha inoltre ventilato la possibilità di dividend jumbo di Telecom Italia, a partire però da una valutazione di NetCo intorno ai 31 miliardi di euro.

Al netto della quota di minoranza di KKR, pari a 4 miliardi di euro, e sommando l'introito della cessione di EnterpriseCo, pari a 5 miliardi di euro, secondo il Sol24 Ore si potrebbe pagare un dividendo straordinario per 16-17 miliardi di euro.

La cedola sarebbe nell'ordine di 0,7-0,8 euro per azione e ad essa si accompagnerebbe una riduzione del debito netto sotto quota 4-5 miliardi di euro rispetto agli attuali 20 miliardi.

Il Sole 24 Ore però precisa che per poter pagare il maxi dividendo sarebbe necessario che il titolo si apprezzi e non poco a Piazza Affari, considerando che continua a viaggiare a poca distanza dai minimi storici.