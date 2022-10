Nonostante la debolezza dei mercati azionari delle ultime settimane, la nuova società alimentare che acquistiamo oggi per il nostro portafoglio ha appena annunciato un forte aumento di +9,2% del dividendo, battendo l'inflazione e portando a 12 anni consecutivi di crescite delle cedole, con un tasso di incremento pari al 14,5% annuo composto dal 2010 ad oggi. L'azienda sta cavalcando il trend globale verso una alimentazione più sana, con una tendenza consolidata per una riduzione di zuccheri nei cibi e bevande da parte dei consumatori. Attualmente, la società quota in borsa con uno sconto superiore al 20% in borsa rispetto al valore intrinseco calcolato con il metodo del DDM (Dividend Discount Model). Questo nuovo investimento dovrebbe generare da subito ulteriori 34 dollari di rendita per il nostro portafoglio.

Prosegue la fase di incertezza sui principali indici azionari internazionali, sulla scia delle preoccupazioni degli investitori per un possibile rallentamento dell'economia a livello globale, dopo i ripetuti aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, con l'obiettivo di contenere l'inflazione. Su queste basi, gran parte delle società appartenenti ai nostri portafogli presentano oggi valutazioni attraenti e offrono elevati potenziali di aumento per i prossimi anni. Secondo Morningstar, sulla base di un vasto campione di aziende monitorate, il mercato azionario Usa si trova ora in una fase favorevole a nuovi investimenti. Il grafico storico dal 2007 ad oggi, evidenzia le diverse fasi di mercato degli ultimi 15 anni. Le aree in rosso indicano i momenti di maggiore sopravvalutazione del mercato, mentre le aree in verde indicano le fasi di maggiore sottovalutazione, e dovrebbero indicare i migliori periodi per investire. Come si evidenzia, il mercato risulta ora complessivamente sottovalutato di quasi il 20% (valore 0,81), creando una interessante opportunità di ingresso in un orizzonte di medio lungo termine. Le ultime volte che il mercato risultava attestato a valori simili o superiori a quelli attuali risalgono al 2008-2009, con la crisi dei mutui sub prime e al 2020, con lo scoppio della pandemia. Confermando le valutazioni di Morningstar, entrambe quelle fasi sono state poi seguite da lunghi e consistenti periodi di rialzi in borsa. Anche se a breve termine non si può escludere ulteriore volatilità, la fase attuale potrebbe quindi rappresentare una occasione di investimento su alcune delle migliori aziende mondiali a prezzi scontati.

Nonostante la volatilità di breve termine, i nostri portafogli sono stati caratterizzati da un andamento più stabile, grazie ai flussi crescenti di dividendi distribuiti dalle società che compongono i modelli. I dividendi sono indipendenti dall'andamento dagli alti e bassi degli indici azionari e rappresentano una importante componente di reddito, con qualsiasi andamento di mercato. In questo contesto, nonostante la situazione di debolezza delle borse, diverse società presenti nei nostri portafogli hanno annunciato in questi giorni nuovi aumenti delle cedole trimestrali, proseguendo nel trend pluriennale di incrementi delle rendite distribuite. In particolare:

Una società ha annunciato un nuovo aumento di +9,68% del prossimo dividendo trimestrale, portando a 21 anni consecutivi di incrementi, con un rendimento di 1,16% annuo. Il dividendo sarà messo in pagamento con valuta il giorno 8 dicembre 2022, agli azionisti registrati il 16 novembre 2022. L'ultimo giorno utile per acquistare il titolo e beneficiare del nuovo dividendo sarà martedì 15 novembre 2022. Il titolo presenta attualmente un rating STRONG BUY, su una media delle valutazioni di 29 analisti internazionali. ‎L'obiettivo di prezzo medio a 12 mesi è ‎‎di 324,30‎‎ dollari, con una previsione massima di ‎‎411,00‎‎ dollari e una previsione minima di ‎‎275,00 dollari‎‎. L'obiettivo di prezzo medio rappresenta una variazione di ‎‎+38,45%‎‎ rispetto all'ultimo prezzo di borsa, pari a 234,24 dollari. ‎

Lockheed Martin Corporation (LMT) ha annunciato un nuovo aumento di +7,14% del prossimo dividendo trimestrale, portando a 19 anni consecutivi di incrementi, con un rendimento di 2,97% annuo. Il dividendo sarà messo in pagamento con valuta il giorno 30 dicembre 2022, agli azionisti registrati il 30 novembre 2022. L'ultimo giorno utile per acquistare il titolo e beneficiare del nuovo dividendo sarà martedì 29 novembre 2022. Il titolo presenta attualmente un rating HOLD, su una media delle valutazioni di 11 analisti internazionali. ‎L'obiettivo di prezzo medio a 12 mesi è ‎‎di 468,82 ‎‎dollari, con una previsione massima di ‎‎539,00‎‎ dollari e una previsione minima di ‎‎414,00 dollari‎‎. L'obiettivo di prezzo medio rappresenta una variazione di ‎‎+16,06%‎‎ rispetto all'ultimo prezzo di borsa, pari a 403,96 dollari.

Una società ha annunciato un nuovo aumento di +8,16% del prossimo dividendo trimestrale, portando a 13 anni consecutivi di incrementi, con un rendimento di 2,44% annuo. Il dividendo sarà messo in pagamento con valuta il giorno 25 novembre 2022, agli azionisti registrati il 9 novembre 2022. L'ultimo giorno utile per acquistare il titolo e beneficiare del nuovo dividendo sarà martedì 8 novembre 2022. Il titolo presenta attualmente un rating BUY, su una media delle valutazioni di 25 analisti internazionali. ‎L'obiettivo di prezzo medio a 12 mesi è ‎‎di 98,29 dollari, con una previsione massima di ‎‎136,00‎‎ dollari e una previsione minima di ‎‎87,00 dollari‎‎. L'obiettivo di prezzo medio rappresenta una variazione di ‎‎+12,94%‎‎ rispetto all'ultimo prezzo di borsa, pari a 87,03 dollari.

Infine, la società che acquistiamo oggi per il nostro portafoglio, ha annunciato un nuovo aumento di +9,23% del prossimo dividendo trimestrale, portando a 12 anni consecutivi di incrementi, con un rendimento di 3,52% annuo. Il dividendo sarà messo in pagamento con valuta il giorno 25 ottobre 2022, agli azionisti registrati il 5 ottobre 2022. L'ultimo giorno utile per acquistare il titolo e beneficiare del nuovo dividendo è stato martedì 4 ottobre 2022. Il titolo presenta attualmente un rating BUY, su una media delle valutazioni di 3 analisti internazionali. ‎L'obiettivo di prezzo medio a 12 mesi è ‎‎di 98,67 dollari, con una previsione massima di ‎‎112,00‎‎ dollari e una previsione minima di ‎‎89,00 dollari‎‎. L'obiettivo di prezzo medio rappresenta una variazione di ‎‎+22,46%‎‎ rispetto all'ultimo prezzo di borsa, pari a 80,57 dollari.

Di seguito pubblichiamo gli aggiornamenti più recenti dei rating da parte degli analisti su alcuni dei titoli già presenti attualmente nei nostri portafogli:

BUY su Johnson & Johnson (JNJ) - Leader mondiale nel settore farmaceutico con 60 anni consecutivi di aumenti dei dividendi - L'analista Joanne Wuensch di Citigroup ha mantenuto un rating BUY, con un obiettivo di prezzo di 198 dollari, pari a +20%

BUY su Procter & Gamble (PG) - Marchi leader come Gillette, Oral B, AZ, Pampers, Dash, Ariel, Lenor, Braun, Pantene, Viakal, Mastro Lindo - L'analista Dara Mohsenian di Morgan Stanley ha mantenuto un rating BUY, con un obiettivo di prezzo di 160 dollari, pari a +23,6%

BUY su Target Corp (TGT) - Oltre 2000 supermercati discount con 55 anni consecutivi di aumenti dei dividendi - L'analista Bradley Thomas di KeyBanc ha iniziato la copertura sul titolo con un rating BUY, e un obiettivo di prezzo di 200 dollari, pari a +31%

BUY su Coca Cola (KO) - Il leader mondiale delle bevande con 60 anni consecutivi di aumenti dei dividendi - L'analista Bryan Spillane di Bank of America Securities ha mantenuto un rating BUY, con un obiettivo di prezzo di 65 dollari, pari a +19%

BUY su Philip Morris (PM) - Seconda azienda al mondo nel tabacco, con 13 anni consecutivi di aumenti dei dividendi - L'analista Lisa Lewandowski di Bank of America ha mantenuto un rating BUY, con un obiettivo di prezzo di $99, pari a +16,9%

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,5% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 14,2 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +29,1% (25,6% target medio analisti +3,5% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,1), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Dividendo triplicato in dieci anni e forti potenziali di crescita per un leader mondiale nel settore alimentare

Principali motivazioni di acquisto: Questa società sta cavalcando il trend globale verso una alimentazione più sana, con una tendenza consolidata per una riduzione di zuccheri nei cibi e bevande da parte dei consumatori. La forte crescita della domanda di dolcificanti nel settore alimentare, ha prodotto aumenti record dei dividendi per questa azienda, con 12 anni consecutivi di incrementi, e un tasso di crescita pari al 14,5% annuo composto dal 2010 ad oggi. Nonostante i risultati conseguiti, questa azienda presenta ancora quotazioni a sconto, ed offre forti potenziali di apprezzamento dagli attuali valori di borsa, con i maggiori analisti che assegnano al titolo obiettivi di incremento futuro superiori al 30% rispetto al valore intrinseco calcolato.

Descrizione del business: Fondata nel 1906 ed oltre 12.000 dipendenti, questa società tramite le sue controllate, produce e vende in tutto il mondo amidi e dolcificanti per diversi settori. Opera attraverso diversi segmenti: Nord America, Sud America, Asia Pacifico, Europa, Medio Oriente e Africa. L'azienda offre prodotti dolcificanti che comprendono sciroppi di glucosio, sciroppi ad alto contenuto di maltosio, sciroppi di mais ad alto contenuto di fruttosio, coloranti caramello, destrosio, polioli, maltodestrine, glucosio, amidi industriali e alimentari, biomateriali e ingredienti nutrizionali, olio di mais commestibile, olio di mais raffinato per produttori di olio da cucina e margarina, condimenti per insalata, maionese e altri alimenti. Fornisce inoltre prodotti per l'alimentazione animale e glutine di mais utilizzato come mangime proteico per polli, alimenti per animali domestici e acquacoltura. I prodotti dell'azienda derivano principalmente dalla lavorazione del mais e di altri materiali a base di amido, come tapioca, patate e riso. L'azienda serve i maggiori produttori di alimenti e bevande, l'industrie della carta e ondulati, birra, farmaceutica, tessile e cura della persona, nonché i mercati dei mangimi per animali.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha mantenuto stabili gli utili, con i ricavi che sono saliti al nuovo record storico, pari a 7,4 miliardi annui. Per i prossimi 5 anni gli analisti prevedono una continuazione del trend e stimano una crescita annua degli utili superiore, e pari al 8,5% annuo.

Trend del dividendo: La società distribuisce un dividendo del 3,5% annuo, ed ha incrementato la cedola per 12 anni consecutivi. Il payout risulta sostenibile, e pari al 38%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 10,3 volte gli utili attesi per il 2022, attestandosi tra i livelli più bassi delle società che compongono il portafoglio Top Analisti. La capitalizzazione attuale è pari a 5,3 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a sole 0,8 volte.

Performance in borsa: Dal 31 dicembre 1997 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +440% (fonte Morningstar). Nonostante i brillanti risultati ottenuti, il titolo quota attualmente ad un livello inferiore del 45% rispetto ai massimi toccati a fine gennaio 2018, creando una interessante opportunità di ingresso a prezzi scontati.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei principali 3 analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY, con un target medio pari a +22,4% per i prossimi 12 mesi, a cui si aggiunge il dividendo previsto del 3,5%, per un Total Return pari a +25,9%. In aggiunta, gli analisti di Morningstar assegnano attualmente al titolo il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +49% rispetto al valore intrinseco calcolato.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo. Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

1) Dividendo attuale per azione: 2,84 dollari

2) Stima di crescita futura del dividendo: 7% annuo, valore conservativo, sulla base della crescita effettiva del 14,5% annuo, ottenuto dalla società negli ultimi 10 anni

4) Tasso di sconto applicato: 10% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 101,29 dollari. Sulla base delle ultime quotazioni di borsa pari a 80,57 dollari, il titolo presenta uno sconto pari al 20,46% rispetto al valore calcolato. Sulla base di queste considerazioni, investiamo oggi sul titolo, in un'ottica di accumulo per il nostro portafoglio Top Analisti.

Portafoglio ETF Italia

Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia

Incassare rendite da affitti con un ETF immobiliare a livello globale

9,4% annuo composto per 40 anni consecutivi! Investire in immobili incassando regolarmente le rendite da affitti costituisce una delle forme più utilizzate per la creazione di rendite periodiche crescenti, abbinate alle potenziali rivalutazioni degli immobili nel medio lungo termine, in grado di proteggere il patrimonio dall'inflazione. La temporanea debolezza del settore immobiliare, causata dai recenti aumenti dei tassi di interesse in tutto il mondo sta penalizzando il comparto. Gli investitori temono che i costi più elevati per mutui e finanziamenti possano provocare una diminuzione della domanda di case e immobili commerciali, causando un calo dei prezzi nel breve termine. Su queste basi, l'ETF di cui parliamo oggi mostra ora una performance negativa pari a -19,8% da inizio anno. Il rendimento da dividendo, di conseguenza è salito ai massimi del 2022, attestandosi al 3,9% annuo, corrisposto in rate trimestrali.

Storicamente i fondi immobiliari nel lungo termine hanno ottenuto performance superiori agli indici di borsa, con una minore volatilità. Numerosi studi hanno dimostrato che inserendo questi strumenti in un portafoglio composto da azioni ed obbligazioni si riducono i rischi complessivi e si ottiene maggiore stabilità. I risultati di lungo termine confermano questo trend: dal 1972 ad oggi l'indice FTSE Nareit US Real Estate, che misura la performance dei maggiori fondi immobiliari americani, ha messo a segno un rendimento del 9,4% annuo composto, suddiviso tra affitti ed incrementi di capitale. Su queste basi, un capitale di 10.000 dollari investito in gennaio 1972 sull'indice reinvestendo costantemente i dividendi percepiti, è diventato oggi ben 363.657 dollari, con una performance record pari a +3.536%.

Con una quota di oltre 11% del portafoglio, questo particolare ETF a rendita rappresenta attualmente la maggiore partecipazione del nostro portafoglio ETF Italia e ci permette di investire in un pacchetto di immobili prestigiosi in tutto il mondo in maniera diversificata, ottenendo contestualmente una rendita stabile derivante dagli affitti. Considerata la diversificazione su varie tipologie di immobili situati nei maggiori paesi del mondo, questo fondo costituisce un efficace strumento a rendita per ottenere una ampia esposizione al settore immobiliare senza l'onere di possedere e gestire immobili a livello diretto. L'ETF investe attualmente in un paniere di oltre 350 società immobiliari e REIT di diversi paesi, tra cui, Stati Uniti, Hong Kong, Singapore, Giappone, Francia, Regno Unito e Canada, con un dividendo annuo di almeno il 2%.

I REIT (Real Estate Investment Trust) sono società che possiedono e gestiscono immobili che producono redditi da locazioni. Per mantenere lo status, che permette forti sconti fiscali, i REIT devono distribuire annualmente agli azionisti almeno il 90% del loro utile tassabile, ottenuto per almeno il 75% da locazioni, mutui e vendite di immobili. Investendo sui Reit, i partecipanti possono quindi contare su un trattamento prioritario nella distribuzione delle rendite da affitti. Sulla base delle ultime distribuzioni, la rendita annuale da dividendo per questo ETF si attesta al 2,5% annuo, suddivise in comode rate trimestrali. Considerata l' ampia diversificazione e la stabilità dei flussi di rendita, questo ETF costituisce uno degli strumenti più efficaci per investire nel settore immobiliare tramite il nostro portafoglio ETF Italia e si presta, alle attuali quotazioni ad ulteriori acquisti per accumulare mediando i corsi sfruttando la temporanea debolezza del comparto.