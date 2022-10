A Piazza Affari il semaforo è scattato sul rosso anche per Unicredit che oggi ha provato inizialmente a spingersi in avanti, salvo poi cambiare rotta.

Unicredit frena dopo cinque rialzi di fila

Il titolo ieri ha messo a segno un rally del 4,31%, conquistando la prima posizione tra le blue chip e salendo per la quinta seduta di fila.

Oggi Unicredit vede cattare alcune prese di profitto, presentandosi negli ultimi minuti a 11,95 euro, con un calo dello 0,55% e oltre 14 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 16,5 milioni.

Unicredit: i conti del 3° trimestre

Unicredit resta sotto la lente all'indomani della presentazione dei risultati del terzo trimestre, chiuso con un utile netto pari a 1,678 miliardi di euro, al di sopra dei 957 milioni attesi da Equita SIM.

I ricavi totali, esclusa la Russia, sono stati pari a 4,5 miliardi di euro, in rialzo del 4,5% su base annua, mentre il net interest income è salito del 10% a 2,481 miliardi di euro.

L'utile operativo ha evidenziato un incremento del 23% a 2,442 miliardi di euro, mentre il CET1 ratio è pari al 15,41%, al netto già della seconda tranche del riacquisto di azioni proprie del 2021, pari a 1 miliardo di euro.

Il dato è in leggero calo su base trimestrale, per via dell’impatto negativo da buyback, variazione riserva FVOCI e regulatory headwinds.

Unicredit: Equita SIM commenta la trimestrale

Commentando i numeri di Unicredit, gli analisti evidenziano l'andamento dei ricavi superiore alle attese, principalmente per un forte risultato dei proventi da attività di negoziazione, grazie al contributo della Tesoreria e la forte domanda di prodotti di copertura da parte delle imprese.

Le commissioni, pari a 1,65 miliardi di euro, sono sostanzialmente in linea con le attese, mentre il net interest income è stato il 4% inferiore alle stime degli analisti.

Il minor margine di interesse è in larga parte riconducibile a un effetto straordinario negativo, legato all’accounting del TLTRO maggiore del previsto.

Sotto la linea operativa, la principale sorpresa positiva è legata a minori accantonamenti per perdite su credit, che beneficiano anche di riprese di valore in Russia per 136 milioni di euro. Al netto della Russia il costo del rischio si sarebbe attestato in area 20 punti base.

Unicredit migliora nuovamente la guidance sul 2022

Escludendo la Russia, Unicredit ha nuovamente migliorato la guidance per il 2022, stimando ora ricavi netti oltre i 17,4 miliardi di euro, contro i 16,7 miliardi dell'indicazione precedente.

Il cost-income è atteso al 51% e il costo del rischio a circa 25 punti base, contro l'indicazione precedente che parlava di un dato inferiore a 30 basis points.

La previsione sull'utile netto passa da circa 4 miliardi a oltre 4,8 miliardi euro, mentre il CET1 Ratio pro forma per la distribuzione 2022 vaia da oltre il 13% a più del 14,5%.

Unicredit: dividendo esercizio 2022 può sorprendere

Buone notizie sul fronte della remunerazione degli azionisti, visto che alla luce dei risultati dei primi nove mesi dell'anno e delle solide indicazioni sul fronte del capitale/overlays, Unicredit ha indicato un dividendo relativo all’esercizio 2022 in linea o migliore rispetto al 2021.

Unicredit: la view di Equita SIM, Intesa Sanpaolo e Jefferies

Non cambia intanto la view di Equita SIM che sul titolo mantiene fermo il rating "buy", con un prezzo obiettivo a 15,3 euro.

A puntare su Unicredit è anche Intesa Sanpaolo che invita ad acquistare con un target price a 14,4 euro.

Entrambe le indicazioni sono state confermate dopo i conti migliori delle attese e la revisione al rialzo della guidance 2022 ben oltre il consenso.

Jefferies vede per quest'ultimo un rialzo di oltre il 15% alla luce del nuovo outlook per l'anno in corpo.

Il broker ha apprezzato la trimestrale di Unicredit, confermando il rating "buy", con un fair value a 17,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 45% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.