Unicredit scatta in avanti e sale per la terza seduta di fila dopo le novità arrivate dalla BCE. I broker invitano all'acquisto: upside è molto goloso.

Un titolo da non perdere, PUBBLICATO: 2 ore fa

L'andamento negativo registrato anche oggi dal Ftse Mib, che perde terreno per la quarta seduta di fila, non condiziona in alcun modo la giornata di Unicredit.

Unicredit spicca il volo sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di oltre un punto percentuale, oggi sale per la terza seduta di fila.

Negli ultimi minuti Unicredit si presenta a 9,714 euro, con un rally del 3,58% e oltre 8,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 19 milioni.

Il titolo scatta in avanti e mette a segno la migliore performance non solo nel settore bancario, ma nell'intero paniere delle blue chip.

Unicredit: ok BCE a seconda tranche buy-back da 1 mld di euro

Unicredit fa il pieno di acquisti dopo che la banca, sulla base delle informazioni finanziarie fornite che prevedono una evoluzione del capitale basata su ipotesi conservative e scenari macroeconomici avversi aggiornati, ha ricevuto l'autorizzazione della BCE per l'esecuzione della seconda tranche del programma di riacquisto di azioni proprie del 2021.

Il buy-back ha ottenuto il via libera per un importo massimo di 1 miliardo di euro, con un impatto pari a 32 punti base del CET1 ratio di Unicredit aggiornato al secondo trimestre 2022, in linea con quanto comunicato con i risultati al 30 giugno scorso.

Il buy-back totale del 2021 sale a circa 2,58 miliardi di euro, se si somma questa seconda tranche alla prima, già integralmente completata.

L'avvio del programma di buy-back è subordinato all'approvazione da parte degli azionisti di Unicredit in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà il 14 settembre 2022.

Unicredit: quita, buy-back conferma la solidità della banca

Gli analisti di Equita SIM, commentando le ultime novità annunciate dall'istituto di Piazza Gae Aulenti, fanno sapere che includevano già la seconda tranche del buyback nelle loro stime.

Gli esperti ritengono l’autorizzazione BCE una notizia positiva, in quanto conferma la solidità della banca anche in un contesto maggiormente sfidante sul fronte macro e, conseguentemente, la sua capacità di remunerazione degli azionisti.

La SIM milanese evidenzia che il titolo tratta a valutazioni particolarmente compresse, con un multiplo prezzo-tangible equity 2023 inferiore a 0,3 volte,contro un ROTE atteso superiore al 7%.

Unicredit: ottimo dividendo e forte upside

Gli analisti richiamano l'attenzione anche sul dividendo pagato da Unicredit e in particolare sull'ottimo rendimento, con un dividend yield superiore al 7,5%.

Confermata la strategia bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 14,9 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 53% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Unicredit: anche Bestinver dice buy

Una conferma bullish per Unicredit è arrivata oggi anche da Bestinver che ha reiterato il rating "buy".

Gli analisti hanno parlato di una buona notizia relativamente al via libera della BCE per la seconda tranche del buy-back, ricordando che il management di Unicredit in più occasioni aveva palesato la sua fiducia sull'ottenimento del disco verde.