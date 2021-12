Il semaforo è scattato sul rosso anche per Unicredit che oggi ha rivisto il segno meno dopo tre giornate consecutive in rialzo. Unicredit: prese di profitto dopo tre rialzi di fila Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di oltre due punti e mezzo percentuali, il titolo oggi è stato fermato dalle prese di profitto. A fine seduta Unicredit è stato fotografato a 11,55 euro, con un calo dell'1,33% e oltre 17 milioni di azioni scambiate, sostanzialmente in linea con la media degli ultimi 30 giorni. Unicredit appesantito da crollo BTP e rally Spread Il titolo non è stato certo aiutato oggi dalle pessime notizie arrivate dal mercato obbligazionario, con lo Spread BTP-Bund in rally del 3,97% a 133,7 punti base. Un violento sell-off si è abbattuto sui BTP che sono stati travolti dalle vendite, tanto che il rendimento del decennale ha chiuso con un rally a due cifre, salendo dell'11,59% all'1,03%. Unicredit: domani il nuovo piano strategico. Ecco come sarà Intanto Unicredit oggi ha prestato il fianco ad alcune prese di profitto dopo la corsa delle ultime sedute e in vista dell'appuntamento di domani, quando sarà presentato il nuovo piano industriale 2021-2024. Quest'ultimo, secondo il Messaggero, si muoverà lungo due direttrici: semplificazione e digitalizzazione, puntando su una espansione di ricavi attraverso l'incremento delle commissioni per compensare i tassi bassi. Il quotidiano ritiene che domani l'AD Orcel presenterà la nuova strategia per convincere gli azionisti che oltre a Intesa Sanpaolo, in Italia ci sarà anche Unicredit ad assicurare redditività e ritorno degli investimenti, quindi dividendi. Unicredit: le attese di Equita SIM. Dividendo crescerà Considerando l’attuale ampia dotazione di capitale della banca e nonostante possibili ulteriori venti contrari regolamentari, Unicredit secondo Equita SIM ha ampio spazio per rafforzare la propria politica del dividendo, attraverso un incremento del payout ratio, ad oggi al 50% tra dividendo e buyback. In dettaglio, nell’orizzonte di piano gli analisti stimano ricavi totali con un tasso annuo medio composto di crescita dell'1%, con un dividendo cumulato per il periodo 2022-2024 pari a 1,71 euro. Unicredit: per Equita SIM è un buon affare In attesa del piano industriale in arrivo la prossima settimana, gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su Unicredit, confermando la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 13,6 euro. Unicredit: Credit Suisse alza il target price A scommettere sul titolo è anche Credit Suisse che oggi ha ribadito la raccomandazione "outperform", con un target price alzato da 13 a 13,8 euro. Unicredit è top pick degli analisti tra le banche del sud Europa e gli esperti si aspettano che domani il gruppo fornisca maggiori dettagli su come il management speri di raggiungere la sua ambizione di un RoTE sopra il suo cost of equity. Credit Suisse inoltre dal piano industriale in arrivo si aspetta una chiara indicazione sul piano relativo all'eccesso di capitale che può essere utilizzato in più direzioni. Unicredit: la view di Jefferies e la promozione di Jp Morgan Buone notizie per Unicredit anche da Jefferies che consiglia di acquistarlo con un fair value a 16,2 euro.

Il broker ritiene che l'appuntamento di domani sia un catalizzatore per il titolo e si aspetta che la chiarezza strategica accrescerà l'appeal di Unicredit agli occhi degli investitori. Infine, da ricordare che due giorni fa il titolo è stato promosso da Jp Morgan, con un cambio di rating da "neutral" a "buy", a fronte di un prezzo obiettivo aumentato da 12 a 15 euro.

