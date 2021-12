Ancora protagonista oggi Unicredit che dopo il rally a due cifre di ieri ha continuato a calamitare l'attenzione del mercato.

Unicredit ancora su dopo il rally a due cifre di giovedì

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con uno spettacolare rialzo di quasi il 11%, oggi si è spinto ancora in avanti, con un progresso però decisamente più contenuto.

Unicredit si è fermato a 12,876 euro, con un rialzo dello 0,59% e volumi di scambio molto sostenuti, visto che a fine seduta sono transitate sul mercato oltre 34 milioni di azioni, quasi il doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 18 milioni.

Unicredit tocca nuovi top dell'anno e chiude una settimana brillante

Il titolo nell'intraday ha toccato un massimo a 13,14 euro, segnando un nuovo massimo dell'anno, archiviando una brillante settimana, con un bilancio positivo del 15,69%.



Unicredit è salito ancora un po' all'indomani del nuovo piano industriale che ha convinto con decisione mercato e analisti.

Unicredit: i pilastri del nuovo piano strategico

Equita SIM ha scritto oggi in una nota che il nuovo business plan si caratterizza per target superiori alle attese e un significativo miglioramento nella remunerazione per gli azionisti.

Il piano si basa sui seguenti pilastri:

crescita dei ricavi guidata da un crescente focus su attività capital light e a maggiore ritorno sul capitale;

semplificazione dei processi operativi, razionalizzazione della struttura di gruppo e armonizzazione dei servizi, facendo leva su significativi investimenti nel digitale;

mantenimento di un costo del rischio sotto controllo;

ottimizzazione nell’allocazione del capitale.

Unicredit: Equita SIM commenta il business plan

Secondo gli analisti di Equita SIM, il miglioramento della politica di remunerazione è l’elemento di maggiore attrattività del piano strategico.

Di quest'ultimo gli esperti apprezzano in particolare la politica di remunerazione particolarmente ricca, basata interamente sulla generazione di capitale.

Apprezzate anche le assunzioni conservative sull'andamento dei tassi, evidenziando che Unicredit ha già un buon track record in termini di riduzione dei costi operativi e del costo del rischio, due leve per sostenere la crescita dell'utile etto interamente nelle mani del management.

Agli analisti piace anche il focus su business capital light e sulla crescita delle fees. Sebbene questa sia la parte più ambiziosa del piano industriale, Unicredit gode di buoni margini di flessibilità, soprattutto lato costi, per raggiungere i target.

Unicredit: Equita alza stime e target price

Equita SIM ha alzato in media del 10% le stime di utile netto riferite al periodo 2022-2024, mantenendo dei margini di prudenza sull’evoluzione delle commissioni e sul costo del rischio.

A seguito della revisione delle stime, del capitale distribuito e del rolling del modello al 2023, gli analisti hanno ribadito la raccomandazione "buy" su Unicredit, con un prezzo obiettivo alzato del 18% a 16 euro evidenziando che al 2022 il totale yield, ossia il rendimento offerto da dividendo e buy-back, è di circa il 13%.

Unicredit al vaglio di JP Morgan e Deutsche Bank

A rivedere la valutazione è stata anche JP Morgan che da una parte ha reiterato il rating "overweight", con un target price incrementato da 15 a 17 euro.

Secondo la banca USA il nuovo piano di Unicredit spiana la strada ad un incremento dei ritorni e quindi ad un potenziale aumento del dividendo.

Ad apprezzare la politica di remunerazione più generosa di Unicredit è anche Deutsche Bank che ha un rating "buy", con un fair value migliorato da 15 a 17 euro.

Secondo gli analisti, gli obiettivi del piano industriale sono basati su ipotesi macro relativamente prudenti.

Unicredit: la view di Banca Akros e di Bank of America

Ottimisti anche i colleghi di Banca Akros che consigliano di accumulare Unicredit in portafoglio, con un prezzo obiettivo aumentato da 13 a 14,7 euro.

Gli esperti evidenziano che gli obiettivi di remunerazione sono stati migliorati significativamente, sulla base di maggior redditività e minori asset ponderati per il rischio.

Obiettivi che Bank of America ha definito sbalorditivi, alla luce dei quali gli analisti hanno aumentato le stime di eps da 1,31 a 1,55 euro per il 2022 e da 1,52 a 1,84 euro per il 2023.

Confermata la view bullish su Unicredit, con una raccomandazione "buy" e un target price rivisto da 13,5 a 17 euro.